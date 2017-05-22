Генпрокуратура не нашла признаков конфликта интересов у руководителя Россельхознадзора

Генпрокуратура не нашла признаков конфликта интересов у руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта, следует из письма ведомства в адрес центра «Трансперенси интернешнл – Р».

«Нарушений запрета на участие названного должностного лица в деятельности хозяйствующих субъектов не установлено, поскольку доли в уставных капиталах общества переданы в доверительное управление в установленном законом порядке», – говорится в ответе Генпрокуратуры.

Принятые Россельхознадзором меры ограничительного, предупредительного и профилактического характера направлены на недопущение и (или) ликвидацию последствий нарушений российского законодательства, отмечает Генпрокуратура. «В этой связи решение Россельхознадзора о введении временных ограничений на поставки в Российскую Федерацию говядины и говяжьих субпродуктов с предприятий Минска и Минской области не направлено на ограничение конкуренции среди сельхозпроизводителей и на создание отдельных преференций конкретной организации», – говорится в письме.

В феврале президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил министру внутренних дел страны Игорю Шуневичу возбудить дело в отношении Данкверта: «Нам надо изучить вопрос и возбудить уголовное дело по Данкверту за нанесение ущерба государству».

В начале января Данкверт обвинил Белоруссию в реэкспорте в Россию украинской говядины. 28 января Россельхознадзор ограничил ввоз говядины двух белорусских предприятий – ООО «Онэксимпрод» и Лельчицкое райпо ОСП «Производственный комбинат».