«Домодедово» подняло тарифы для авиакомпаний на 7–15%

Московский аэропорт «Домодедово» поднял тарифы для авиакомпаний на текущий весенне-летний сезон в диапазоне 6,8-15,4%, следует из опубликованной аэропортом документации.

Так, сбор за взлет-посадку с апреля вырос на 13% до 260 руб. за одну тонну максимальной взлетной массы (МВС) воздушного судна, сбор за авиационную безопасность - на 6,8% до 203 руб. за тонну МВС. Сбор за предоставление терминала на внутренних воздушных линиях увеличен на 15,4% до 75 руб. на одного пассажира, на международных линиях - на 10,5% до 105 руб. за человека. Тарифы на обслуживание пассажиров на ВВЛ и МВЛ «Домодедово» повысило на 10% до 198 и 220 руб. (без НДС) соответственно за каждого вылетевшего пассажира.

До начала прошлого года сборы за взлет-посадку, авиационную безопасность, стоянку судов и услуги аэровокзального комплекса в аэропортах Московского авиаузла регулировались государством, но Федеральная антимонопольная служба России своим приказом отменила это правило. «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково» тут же воспользовались этим, подняв ставки. «Домодедово» тогда повысило тарифы от 15 до 43% - правда, до этого несколько лет подряд аэропорт не поднимал их даже на уровень инфляции.