Председателем совета директоров НМТП стал вице-президент «Транснефти» Шарипов

Новый совет директоров ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) избрал своим председателем вице-президента ПАО «Транснефть» Рашида Ширипова, сообщила компания.

Решение принято пятью голосами против двух, говорится в сообщении. Ранее совет директоров НМТП возглавлял первый вице-президент ПАО «Транснефть» Максим Гришанин, который входит в действующий состав совета.

Как сообщалось ранее, акционеры НМТП на годовом общем собрании 18 мая избрали новый совет директоров. ПАО «Транснефть» в совете представляют первый вице-президент Гришанин и два вице-президента компании: Шарипов и Сергей Андронов. От группы «Сумма» в совет вошли генеральный директор Лейла Маммедзаде и Андрей Потапушин, входящий в советы директоров некоторых других структур, в которых «Сумма» является совладельцем. От государства в совет директоров избран глава Росимущества Дмитрий Пристансков.

Соотношение представителей акционеров в новом совете не изменилось, три места получили представители ПАО «Транснефть, два – группы "Сумма".

Всего в составе совета директоров шесть выбираемых членов и один назначаемый государством на правах владельца «золотой акции» (сейчас – помощник президента Игорь Левитин).

Совет директоров НМТП также утвердил состав правления из восьми человек.