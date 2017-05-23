Стоимость спецмарок для сигарет выросла до 200 рублей за тысячу

Стоимость специальной марки для наклеивания на пачки табачной продукции увеличена до 200 руб. за 1000 марок. Об этом говорится в постановлении правительства России, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. До этого тысяча марок стоила 150 руб.

По оценке Philip Morris International, российский табачный рынок за I квартал 2017 г. снизился на 7,9% до 54,7 млрд сигарет из-за повышения цен вслед за ростом акцизов.

Нелегальный рынок табачной продукции в России Nielsen оценивает в 2,2%. 1,78% рынка приходится на контрабандные сигареты, 0,3% – на контрафакт и 0,15% – на сигареты, предназначенные для сетей duty free. С 2014 по 2016 г. минимальный акциз за 1000 сигарет вырос с 1040 до 1680 руб., т. е. на 61%. В 2017 г. Минфин планирует еще на 10% увеличить размер акциза к ранее запланированному его повышению до 1930 руб.