РЖД считает справедливыми дивиденды «дочек» не менее чем 50% прибыли по РСБУ

РЖД считает справедливым выплату «дочками» как минимум половины чистой прибыли по РСБУ в качестве дивидендов, рассказал президент РЖД Олег Белозеров в интервью «Коммерсанту».

«Акционеры должны получать прибыль, для этого мы и создаем дочерние общества, поэтому считаем справедливым для наших «дочек» выплаты не менее 50% прибыли по РСБУ», – отметил он.

Он напомнил, что по GEFCO в этом году на наблюдательном совете приняли решение распределить 100% прибыли на дивиденды.

Белозеров добавил, что компания, возможно, будет поднимать уровень выплат ФГК на фоне хорошего рынка. «Посмотрим на динамику. Если мы заберем деньги, то прежде всего направим их на инфраструктуру, на тот же подвижной состав, но нужно понимать, насколько просядет тогда ФГК. У нее есть своя серьезная инвестпрограмма, которая создает условия для перевозки большего объема грузов», – отметил он.