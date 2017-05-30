Акции ФСК ЕЭС дешевели более чем на 5% из-за новостей о дивидендах

Акции «ФСК ЕЭС» подешевели на открытие торгов на Московской бирже на 5,6% до 0,1605 руб. за ценную бумагу из-за новостей о дивидендах. К 10.18 мск котировки компании падали на 3,29% до 0,1644 руб.

Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» рекомендовал акционерам на годовом собрании утвердить выплату дивидендов за прошлый год в сумме 18,18 млрд руб. при прибыли в 106,07 млрд руб., сообщила компания. При этом размер дивиденда на акцию составит 0,0142663525 руб. Также совет рекомендовал выплату за первый квартал 2017 г. в размере 0,001116473 руб. на одну обыкновенную акцию.