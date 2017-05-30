ТАСС сообщил о планах «Газпрома» разместить евробонды во франках

«Газпром» намерен разместить евробонды в швейцарских франках, сообщил ТАСС со ссылкой на источник на финансовом рынке. По данным собеседника агентства, размещение должно состояться в июле. Планируемый объем – бенчмарк (примерный ориентир). Как ранее говорил агентству источник на финансовом рынке, бенчмарк для «Газпрома» – это 1 млрд евро.

Последний раз «Газпром» занимал во франках в ноябре 2016 г. – на 500 млн сроком на 5 лет по рекордно низкой ставке (2,75%). Самый последний выпуск евробондов компании состоялся в марте 2017 г. – на $750 млн под 4,95%.