Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 31 мая 2017 года
Политика
Президент США Дональд Трамп сталкивается с новыми реалиями после возвращения из своей первой зарубежной поездки в этой должности. Конгресс просил его юриста сотрудничать со следствием по поводу возможного вмешательства России в президентские выборы, его директор по связям с общественностью ушел в отставку, а также Трампу нужно определиться с новым директором ФБР и участием в парижском климатическом соглашении читать на WSJ.com
Похоже, что основная часть работы фирмы Майка Флинна на Турцию заключалась в создании так и не законченного документального фильма с целью улучшить имидж страны. Отчасти из-за этого контракта на $530 000 Флинн в начале этого года оказался в центре скандала и вынужден был уйти в отставку с поста советника президента США по национальной безопасности читать на WSJ.com
Уверенный дебют Эммануэля Макрона на посту президента Франции повышает шансы его движения на успех в парламентских выборах в июне. Сейчас опросы показывают, что оно может набрать около 30% голосов в первом туре читать на FT.com
Дональд Трамп обещал принять решение относительно участия США в парижском климатическом соглашении на этой неделе. Возможно, будет лучше, если Вашингтон откажется от его выполнения, чтобы не мешать другим странам, считают некоторые специалисты читать на FT.com
Экономика
России удалось преодолеть рецессию, но экономический рост остается медленным. Поэтому Алексей Кудрин, Борис Титов и другие советники предлагают президенту Владимиру Путину различные пути решения этой проблемы читать на FT.com
Россия в последние годы пытается заставить госкомпании увеличить выплату дивидендов ради пополнения бюджета. Однако большинству из них, в частности «Роснефти» и «Газпрому», удается убедить власти сделать для них исключения читать на FT.com
Хоть Федеральная резервная система США (ФРС) и готовится к очередному повышению процентных ставок, но инфляция остается низкой. Это беспокоит некоторых управляющих ФРС читать на FT.com
Ожидается, что ФРС повысит процентные ставки в июне. Но затем она может быть вынуждена изменить свои планы, если конгресс и Белый дом не смогут договориться в сентябре о повышении потолка госдолга читать на WSJ.com
Страны Ближнего Востока продали суверенные облигации на $38,5 млрд с начала года. Это в два с лишним раза больше, чем за аналогичный период в 2016 г. Они пользуются спросом инвесторов на облигации развивающихся стран, обладающих более высокой доходностью читать на FT.com
Облигации Венесуэлы во вторник подорожали. Инвесторы делают ставку на то, что ей удастся избежать дефолта благодаря способности правительства привлекать финансирование путем продажи существующих облигаций на вторичном рынке. Подобную сделку на прошлой неделе власти заключили с Goldman Sachs читать на WSJ.com
Оппоненты правительства Венесуэлы во вторник протестовали возле штаб-квартиры Goldman Sachs в Нью-Йорке против покупки банком облигаций нефтяной госкомпании PdVSA у Центробанка страны читать на FT.com
Доходность 10-летних гособлигаций Португалии упала до самого низкого уровня за восемь месяцев благодаря восстановлению экономики страны и снижению политических рисков в ЕС. Но ведущие рейтинговые агентства по-прежнему не присваивают гособлигациям Португалии рейтинг инвестиционного уровня читать на WSJ.com
Офшорный курс юаня к доллару в среду неожиданно вырос до самого высокого уровня за полгода. Некоторые трейдеры считают, что за этим кроются интервенции Народного банка Китая с целью предупредить инвесторов не делать ставки на ослабление юаня после того, как агентство Moody's понизило кредитный рейтинг страны читать на WSJ.com
Индустрия
Судоходным компаниям придется перейти на более дорогое топливо из-за новых международных требований к его экологичности, вступающих в силу с 2020 г. Ожидается, что это также отразится на НПЗ и сырьевых трейдерах читать на FT.com
Автомобили
BMW делает большую ставку на китайский рынок, поэтому увеличивает и модернизирует там производственные мощности читать на FT.com
Daimler по давлением администрации Трампа пообещал использовать больше американских комплектующих на заводе Mercedes-Benz в Алабаме читать на WSJ.com
Энергоресурсы
Нефть в среду утром продолжила дешеветь из-за сомнений инвесторов в эффективности продления международного соглашения о сокращении нефтедобычи читать на WSJ.com
Финансы
Мобильный платежный сервис Paytm стал вторым по стоимости стартапом Индии на фоне борьбы властей с наличными деньгами. Paytm теперь оценивается в $7 млрд читать на WSJ.com
Правительство Ирландии объявило об IPO банка Allied Irish Banks, который был национализирован во время кризиса в 2010 г. Его коллапс поспособствовал тому, что страна вынуждена была получить международную финансовую помощь. Он оценивается примерно в 13 млрд евро читать на FT.com читать на FT.com
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) раскритиковала нехватку конкуренции между андеррайтерами IPO и вызванную этим высокую комиссию читать на FT.com
Технологии
Uber уволил инженера Энтони Левандовски в попытке прекратить судебную тяжбу с Alphabet, которая обвиняет его в краже секретов разработки самоуправляемых автомобилей читать на WSJ.com читать на FT.com
Энди Рубин, создатель операционной системы Android, представил титановый смартфон Essential Phone, с помощью которого он хочет потеснить Apple и Samsung. Но аналитики настроены скептически читать на WSJ.com читать на FT.com
Toshiba подтвердила, что не сможет представить проверенный аудитором годовой отчет на собрании акционеров в конце июня. Также японский фонд INCJ, поддерживаемый правительством, еще не принял решение об участии в аукционе на покупку бизнеса полупроводников Toshiba, оцениваемого в $20 млрд читать на FT.com
Alphabet представила новую умную домашнюю камеру видеонаблюдения Nest Cam IQ. Она будет стоить $299, и ее продажи начнутся в конце июня. Это произошло год спустя после ухода сооснователя Nest Тони Фаделла читать на FT.com
Эксперты по кибербезопасности из Южной Кореи заметили атаки на правительственные сайты с использованием новой хитрой тактики вместо стандартных уловок и атак. Они подозревают хакеров из Северной Кореи читать на WSJ.com
Стартап Outcome Health привлекает $600 млн от инвесторов. Он зарабатывает тем, что устанавливает в залах ожидания планшеты и плоские экраны и показывает на них специализированный контент и рекламу читать на WSJ.com
Инвестор-активист Cevian стал вторым по величине акционером Ericsson с долей 5,6% стоимостью $1 млрд читать на FT.com
Интервью
Гендиректор Instagram Кевин Систром в интервью WSJ рассказал об отношениях с Facebook и конкуренции со Snapchat читать на WSJ.com
Потребительский рынок
Whirpool попросит правительство США создать барьеры для импорта стиральных машин. Она обвиняет южнокорейские Samsung и LG в демпинге читать на WSJ.com
Джосли Батиста на прошлой неделе покинул пост председателя совета директоров JBS, крупнейшего в мире производителя мяса, и уехал из Бразилии на фоне коррупционного скандала. Его брат Уэсли Батиста остался гендиректором, но компании грозит кризис, и скорее всего ей придется продавать активы читать на FT.com
Два бывших члена совета директоров Theranos не задавали вопросы основателю стартапа Элизабет Холмс по поводу обвинений в том, что он использует стандартные, а не собственные технологии для анализов крови, выяснилось из судебных документов. Причем один из них – бывший госсекретарь США Джордж Шульц. Это показывает, какой была реакция совета директоров на скандал читать на WSJ.com
Американцы все реже ходят обедать в рестораны. Это связано с более плотным графиком и растущей разницей между стоимостью еды в ресторанах и супермаркетах. Из-за этого рестораны испытывают проблемы читать на WSJ.com
Спорт
FIFA договорилась с китайским производителем смартфонов Vivo о сотрудничестве – он станет спонсором чемпионатов мира и предоставит 400 млн евро. Западные спонсоры продолжают игнорировать чемпионаты 2018 г. в России и 2022 г. в Катаре читать на FT.com
Совокупная стоимость ведущих европейских футбольных клубов за последний год выросла примерно на 3 млрд евро, согласно KPMG. Этому поспособствовали более выгодные контракты на телетрансляции. Причем в десятку самых дорогих клубов входят шесть английских читать на FT.com
Недвижимость
Суверенный фонд Китая CIC близок к покупке оператора складов Logicor у Blackstone более чем за 12 млрд евро, включая долг читать на FT.com
Менеджмент
Ожидается, что Uber на следующей неделе представит доклад по поводу обвинений в сексизме его корпоративной культуры. Для этого Uber проводил расследование и опрашивал сотрудников. Также Uber затем представит результаты расследования нанятых юристов читать на WSJ.com
Женщины-гендиректора крупных компаний США на самом деле зарабатывают больше, чем мужчины, выявило исследование WSJ. Но они возглавляют только 5% компаний из индекса S&P 500 читать на WSJ.com
Исследование Life Meets Work выявило причину успеха некоторых несносных боссов. Как показал опрос, их подчиненные больше вовлечены в работу. Правда, такие менеджеры эффективны только в краткосрочной перспективе читать на WSJ.com
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