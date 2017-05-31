Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 31 мая 2017 года

Политика

Президент США Дональд Трамп сталкивается с новыми реалиями после возвращения из своей первой зарубежной поездки в этой должности. Конгресс просил его юриста сотрудничать со следствием по поводу возможного вмешательства России в президентские выборы, его директор по связям с общественностью ушел в отставку, а также Трампу нужно определиться с новым директором ФБР и участием в парижском климатическом соглашении читать на WSJ.com

Похоже, что основная часть работы фирмы Майка Флинна на Турцию заключалась в создании так и не законченного документального фильма с целью улучшить имидж страны. Отчасти из-за этого контракта на $530 000 Флинн в начале этого года оказался в центре скандала и вынужден был уйти в отставку с поста советника президента США по национальной безопасности читать на WSJ.com

Уверенный дебют Эммануэля Макрона на посту президента Франции повышает шансы его движения на успех в парламентских выборах в июне. Сейчас опросы показывают, что оно может набрать около 30% голосов в первом туре читать на FT.com

Дональд Трамп обещал принять решение относительно участия США в парижском климатическом соглашении на этой неделе. Возможно, будет лучше, если Вашингтон откажется от его выполнения, чтобы не мешать другим странам, считают некоторые специалисты читать на FT.com

Экономика

России удалось преодолеть рецессию, но экономический рост остается медленным. Поэтому Алексей Кудрин, Борис Титов и другие советники предлагают президенту Владимиру Путину различные пути решения этой проблемы читать на FT.com

Россия в последние годы пытается заставить госкомпании увеличить выплату дивидендов ради пополнения бюджета. Однако большинству из них, в частности «Роснефти» и «Газпрому», удается убедить власти сделать для них исключения читать на FT.com

Хоть Федеральная резервная система США (ФРС) и готовится к очередному повышению процентных ставок, но инфляция остается низкой. Это беспокоит некоторых управляющих ФРС читать на FT.com

Ожидается, что ФРС повысит процентные ставки в июне. Но затем она может быть вынуждена изменить свои планы, если конгресс и Белый дом не смогут договориться в сентябре о повышении потолка госдолга читать на WSJ.com

Страны Ближнего Востока продали суверенные облигации на $38,5 млрд с начала года. Это в два с лишним раза больше, чем за аналогичный период в 2016 г. Они пользуются спросом инвесторов на облигации развивающихся стран, обладающих более высокой доходностью читать на FT.com

Облигации Венесуэлы во вторник подорожали. Инвесторы делают ставку на то, что ей удастся избежать дефолта благодаря способности правительства привлекать финансирование путем продажи существующих облигаций на вторичном рынке. Подобную сделку на прошлой неделе власти заключили с Goldman Sachs читать на WSJ.com

Оппоненты правительства Венесуэлы во вторник протестовали возле штаб-квартиры Goldman Sachs в Нью-Йорке против покупки банком облигаций нефтяной госкомпании PdVSA у Центробанка страны читать на FT.com

Доходность 10-летних гособлигаций Португалии упала до самого низкого уровня за восемь месяцев благодаря восстановлению экономики страны и снижению политических рисков в ЕС. Но ведущие рейтинговые агентства по-прежнему не присваивают гособлигациям Португалии рейтинг инвестиционного уровня читать на WSJ.com

Офшорный курс юаня к доллару в среду неожиданно вырос до самого высокого уровня за полгода. Некоторые трейдеры считают, что за этим кроются интервенции Народного банка Китая с целью предупредить инвесторов не делать ставки на ослабление юаня после того, как агентство Moody's понизило кредитный рейтинг страны читать на WSJ.com

Индустрия

Судоходным компаниям придется перейти на более дорогое топливо из-за новых международных требований к его экологичности, вступающих в силу с 2020 г. Ожидается, что это также отразится на НПЗ и сырьевых трейдерах читать на FT.com

Автомобили

BMW делает большую ставку на китайский рынок, поэтому увеличивает и модернизирует там производственные мощности читать на FT.com

Daimler по давлением администрации Трампа пообещал использовать больше американских комплектующих на заводе Mercedes-Benz в Алабаме читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Нефть в среду утром продолжила дешеветь из-за сомнений инвесторов в эффективности продления международного соглашения о сокращении нефтедобычи читать на WSJ.com

Финансы

Мобильный платежный сервис Paytm стал вторым по стоимости стартапом Индии на фоне борьбы властей с наличными деньгами. Paytm теперь оценивается в $7 млрд читать на WSJ.com

Правительство Ирландии объявило об IPO банка Allied Irish Banks, который был национализирован во время кризиса в 2010 г. Его коллапс поспособствовал тому, что страна вынуждена была получить международную финансовую помощь. Он оценивается примерно в 13 млрд евро читать на FT.com читать на FT.com

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) раскритиковала нехватку конкуренции между андеррайтерами IPO и вызванную этим высокую комиссию читать на FT.com

Технологии

Uber уволил инженера Энтони Левандовски в попытке прекратить судебную тяжбу с Alphabet, которая обвиняет его в краже секретов разработки самоуправляемых автомобилей читать на WSJ.com читать на FT.com

Энди Рубин, создатель операционной системы Android, представил титановый смартфон Essential Phone, с помощью которого он хочет потеснить Apple и Samsung. Но аналитики настроены скептически читать на WSJ.com читать на FT.com

Toshiba подтвердила, что не сможет представить проверенный аудитором годовой отчет на собрании акционеров в конце июня. Также японский фонд INCJ, поддерживаемый правительством, еще не принял решение об участии в аукционе на покупку бизнеса полупроводников Toshiba, оцениваемого в $20 млрд читать на FT.com

Alphabet представила новую умную домашнюю камеру видеонаблюдения Nest Cam IQ. Она будет стоить $299, и ее продажи начнутся в конце июня. Это произошло год спустя после ухода сооснователя Nest Тони Фаделла читать на FT.com

Эксперты по кибербезопасности из Южной Кореи заметили атаки на правительственные сайты с использованием новой хитрой тактики вместо стандартных уловок и атак. Они подозревают хакеров из Северной Кореи читать на WSJ.com

Стартап Outcome Health привлекает $600 млн от инвесторов. Он зарабатывает тем, что устанавливает в залах ожидания планшеты и плоские экраны и показывает на них специализированный контент и рекламу читать на WSJ.com

Инвестор-активист Cevian стал вторым по величине акционером Ericsson с долей 5,6% стоимостью $1 млрд читать на FT.com

Интервью

Гендиректор Instagram Кевин Систром в интервью WSJ рассказал об отношениях с Facebook и конкуренции со Snapchat читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Whirpool попросит правительство США создать барьеры для импорта стиральных машин. Она обвиняет южнокорейские Samsung и LG в демпинге читать на WSJ.com

Джосли Батиста на прошлой неделе покинул пост председателя совета директоров JBS, крупнейшего в мире производителя мяса, и уехал из Бразилии на фоне коррупционного скандала. Его брат Уэсли Батиста остался гендиректором, но компании грозит кризис, и скорее всего ей придется продавать активы читать на FT.com

Два бывших члена совета директоров Theranos не задавали вопросы основателю стартапа Элизабет Холмс по поводу обвинений в том, что он использует стандартные, а не собственные технологии для анализов крови, выяснилось из судебных документов. Причем один из них – бывший госсекретарь США Джордж Шульц. Это показывает, какой была реакция совета директоров на скандал читать на WSJ.com

Американцы все реже ходят обедать в рестораны. Это связано с более плотным графиком и растущей разницей между стоимостью еды в ресторанах и супермаркетах. Из-за этого рестораны испытывают проблемы читать на WSJ.com

Спорт

FIFA договорилась с китайским производителем смартфонов Vivo о сотрудничестве – он станет спонсором чемпионатов мира и предоставит 400 млн евро. Западные спонсоры продолжают игнорировать чемпионаты 2018 г. в России и 2022 г. в Катаре читать на FT.com

Совокупная стоимость ведущих европейских футбольных клубов за последний год выросла примерно на 3 млрд евро, согласно KPMG. Этому поспособствовали более выгодные контракты на телетрансляции. Причем в десятку самых дорогих клубов входят шесть английских читать на FT.com

Недвижимость

Суверенный фонд Китая CIC близок к покупке оператора складов Logicor у Blackstone более чем за 12 млрд евро, включая долг читать на FT.com

Менеджмент

Ожидается, что Uber на следующей неделе представит доклад по поводу обвинений в сексизме его корпоративной культуры. Для этого Uber проводил расследование и опрашивал сотрудников. Также Uber затем представит результаты расследования нанятых юристов читать на WSJ.com

Женщины-гендиректора крупных компаний США на самом деле зарабатывают больше, чем мужчины, выявило исследование WSJ. Но они возглавляют только 5% компаний из индекса S&P 500 читать на WSJ.com

Исследование Life Meets Work выявило причину успеха некоторых несносных боссов. Как показал опрос, их подчиненные больше вовлечены в работу. Правда, такие менеджеры эффективны только в краткосрочной перспективе читать на WSJ.com

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