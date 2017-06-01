IMD: Россия опустилась на 46 позицию в рейтинге самых конурентоспособых экономик мира

В свежем рейтинге наиболее конкурентоспособных экономик мира от швейцарской бизнес-школы IMD Россия ухудшила свои позиции на 2 пункта, расположившись на 46 месте из 63. Это худший показатель с 2012 г., тогда она заняла 48 место, и второй раз с 2010 г., когда страна сдала свои позиции. В 2010 г. Россия занимала 51 место из 60. Ее лучший результат пришелся на 2014 г. – 38 место.

Партнер России по Таможенному союзу – Казахстан – поднялся в рейтинге сразу на 15 позиций: с 47 на 32 место. Среди стран БРИКС улучшить свое положение смог лишь Китай, поднявшийся с 25 на 18 место. Бразилия и Индия опустились в рейтинге на 4 пункта – на 61 и 45 места соответственно.

Из тройки лидеров в этом году выпали США, уступив Гонконгу, Швейцарии и Сингапуру. Четвертое место США стало худшим результатом страны за последние 5 лет. В пятерку лучших также вошли Нидерланды, усилившие свои позиции на три пункта. Завершают рейтинг Украина (60), Бразилия (61), Монголия (62) и Венесуэлла (63).

В этом году в рейтинг впервые вошли Саудовская Аравия – 36 и Кипр – 37.

Конкурентоспособность экономик оценивается по 20 параметрам, разделенным на четыре индекса: экономика, эффективность правительства, эффективность бизнеса и инфраструктура. Параметры складываются из 323 переменных.