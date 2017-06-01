ВТБ и Смольный договорились об инфраструктурных проектах

Администрация Петербурга и банк ВТБ заключили на ПМЭФе соглашение о строительстве широтной магистрали с мостом через Неву в створе улиц Фаянсовая и Зольная (Восточный скоростной радиус). Его подписали губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и президент, председатель правления ПАО «Банк ВТБ» Андрей Костин. Объем инвестиций - не менее 110 млрд руб. По словам Полтавченко, администрация планирует провести конкурс, чтобы выбрать партнера, который будет софинансировать проект. ВТБ - потенциальный инвестор и кредитор.

Трасса магистрали начинается от Западного скоростного диаметра, подключается к КАД в районе деревни Кудрово и следует до пересечения с Мурманским шоссе. В совокупности с ЗСД она будет выполнять функции обхода центра Петербурга, сказано в материалах администрации. Протяженность - около 22,6 км, движение будет осуществляться по трем полосам в каждую сторону, проезд будет платным. Срок строительства - пять лет.

Также Полтавченко и Костин подписали соглашение о развитии транспортной инфрастрктуры. Оно предусматривает реализацию проекта развития платного парковочного пространства в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах, инвестиции в который оцениваются в 4 млрд руб. ВТБ будет реализовывать проект за счет собственных привлеченных средств, администрация - содействовать его реализации.