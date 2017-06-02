Почти 50 авиарейсов отменены или задержаны в «Шереметьево» и «Домодедово»

В московских аэропортах «Шереметьево» и «Домодедово» отменены 18 рейсов, еще 30 рейсов задерживаются, свидетельствуют данные портала «Яндекс.Расписание».

По состоянию на 9.50 мск в «Домодедово» отменены 18 рейсов, задержаны еще 23 рейса. В «Шереметьево» семь рейсов будут выполнены с опозданием. О причинах задержек не сообщается.

Гидрометцентр сообщил, что в столице ожидается облачная, прохладная, сырая и ветреная погода. Также прогнозируется западный и северо-западный ветер 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.