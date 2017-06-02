В офисе московского ХК «Динамо» прошел обыск

В четверг, 1 июня, в офисе московского хоккейного клуба «Динамо» прошел обыск. Сотрудники МВД «провели осмотр в офисном помещении, принадлежащем нашему клубу, и осуществили выемку бухгалтерской документации», говорится в сообщении на сайте клуба.

Следственные действия проводились в рамках проверки по письму заместителя председателя правления Центрального совета ВФСО «Динамо» Сергея Федорова. В письме Федоров сообщает, что, по его данным, один из сотрудников базы занимался хищениями средств от аренды льда.

«Стоит напомнить, что между хоккейным клубом «Динамо» и Центральным Советом ВФСО «Динамо» отношения сейчас достаточно напряженные, и подобные письма на имя министра МВД от зампреда правления общества иначе как средством давления считать нельзя», — заявили в ХК.

В МВД подтвердили информацию о доследственной проверке. «С целью проверки фактов, указанных в заявлении, проведены осмотры тренировочной базы «Новогорск» и АНО «Объединенный хоккейный клуб «Динамо», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, были изъяты документы об оказании услуг по предоставлению в аренду ледовой площадки, по договорным отношениям, кассовые документы по оприходованию и расходованию наличных денежных средств.