«Новатэк» может снизить добычу по итогам 2017 года

«Новатэк» может уменьшить добычу нефти и газа по итогам 2017 г., но годовое снижение будет не таким сильным, как в I квартале. Как передает ТАСС, это журналистам сообщил председатель правления компании Леонид Михельсон.

«Новатэк» сообщил, что в I квартале 2017 г. добыл 15,7 млрд кубометров газа, что на 8,8% меньше, чем годом ранее. Добыча жидких углеводородов снизилась в годовом измерении на 7,5% до 3,208 млн т.

Также Михельсон сообщил, что не планирует в этом году увеличивать долю компании на газовом рынке, а все меры по приобретению новых активов будут направлены только на поддержание существующего уровня добычи. «Что касается жидких углеводородов, у нас есть перерабатывающие мощности – Пуровский завод, завод в Усть-Луге. Мы перед собой ставим задачу, чтобы у нас эти мощности были полностью загружены», – добавил он.