«Ямал СПГ» откажется от 300 млн евро китайского финансирования в пользу кредитов под гарантии Швеции и Германии

«Ямал СПГ» откажется от части китайского финансирования в пользу кредитов под гарантии шведского и германского экспортно-кредитных агентств, сообщил предправления «Новатэка» Леонид Михельсон. Его цитирует «Интерфакс». «У нас лимит внешнего финансирования – $19 млрд. Нам важно присутствие большего количества стран, участвующих в финансировании нашего проекта», – сказал он.

По словам Михельсона, окончательный объем участия немецкого Hermes и экспортного агентства Швеции EKN сейчас подсчитывается и зависит от размещенных заказов. «На Швецию и Германию ориентировочно придется порядка 300 млн евро. Мы выберем китайские деньги в меньшем объеме, чем предполагалось, за счет появления новых участников проектного финансирования», – добавил он.

Стоимость проекта – $27 млрд. «Ямал СПГ» подписал кредитные договоры на общую сумму в эквиваленте $12 млрд с CDB (China Development Bank) и с CEXIM (The Export and Import Bank of China), а также в эквиваленте $4 млрд с Газпромбанком и Сбербанком. Японский JBIC предоставит 200 млн евро, итальянский банк Intesa Sanpaolo – 750 млн евро под покрытие итальянского экспортно-кредитного агентства Sace и французского Coface. Кроме того, «Ямал СПГ» получил деньги из фонда национального благосостояния в эквиваленте $2,4 млрд.