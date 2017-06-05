Саудовская авиакомпания Saudia прекратила полеты в Катар с понедельника

Саудовская авиакомпания Saudia сообщила, что приостановила полеты в Катар. Как передает ТАСС, полеты прекращаются с утра понедельника. Ранее о приостановке полетов в Катар со вторника 6 июня объявили эмиратские авиакомпании Etihad Airways, FlyDubai и Emirates, авиаперевозчик Air Arabia и египетский национальный авиаперевозчик Egypt Air. В свою очередь, катарская государственная авиакомпания Qatar Airways заявила о прекращении авиасообщения с Саудовской Аравией.

В ночь на 5 июня Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром и прекращении с ним морского и воздушного сообщения. Они обвинили Доху в поддержке террористических группировок и в попытках вмешательства во внутренние дела этих государств. Это решение затем поддержали Йемен, восточное правительство Ливии и Мальдивы. МИД Катара назвал эти решения неоправданными и нарушающими суверенитет Катара.