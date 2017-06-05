Управление газопровода «Сила Сибири» обесточено

Из-за технического нарушения на линии электропередачи осталось без электроснабжения производственное управление строящегося магистрального газопровода «Сила Сибири», сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе «Западных электрических сетей» (филиал ПАО «Якутскэнерго»). Также без света осталось около 27 500 человек в Ленском районе Якутии, в том числе жители Ленска. По словам представителя компании, высоковольтная линия 110 кВ «Городская-Ленск» была отключена действием защиты в 16.48 по местному времени (10.48 мск). Сбой был быстро обнаружен. Сейчас на линии идут аварийные работы.

«В течение ближайшего часа планируется подача электричества. Возможной причиной отключения стали неблагоприятные погодные условия. На территории западной Якутии объявлено штормовое предупреждение», – уточнил собеседник агентства.