Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 5 июня 2017 года

Политика

Бывший директор ФБР Джеймс Коми в четверг впервые появится на слушаниях по поводу возможного вмешательства России в президентские выборы в США. Это напоминает о предыдущих расследованиях времен Ричарда Никсона и Рональда Рейгана читать на WSJ.com

Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его во вмешательстве в их внутреннюю политику и поддержке терроризма читать на WSJ.com читать на FT.com

«Исламское государство» (запрещено в России) взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне в выходные читать на WSJ.com

Экономика

Все больше инвесторов и аналитиков начинают сомневаться, что Федеральная резервная система США повысит процентные ставки в июне на фоне разочаровывающих экономических данных читать на FT.com

Сильный рост экономики еврозоны в этом году оказался неожиданностью для специалистов. Из-за этого возникают вопросы о необходимости сокращения мер стимулирования ЕЦБ читать на FT.com

Слабые инвестиции негативно влияют на долгосрочные перспективы экономического роста развивающихся стран, предупредил Всемирный банк читать на FT.com

Министерству финансов США предстоит борьба с конгрессом по поводу повышения потолка госдолга, необходимо сделать много реформ, но многие ключевые посты в нем до сих пор пустуют читать на FT.com

Медленный переход власти в Вашингтоне создает неопределенность для компаний, поскольку в руководстве многих важных регулирующих органов остаются вакантные места читать на WSJ.com

Индустрия

Производителю красок Akzo Nobel удалось защититься от поглощения конкурентом PPG Industries, но теперь ей необходимо улучшить отношения с инвесторами и достичь обещанных финансовых результатов читать на FT.com

Rickmers, третья по величине судоходная компания Германии, в пятницу подала заявление о банкротстве. Это признак апогея кризиса отрасли в стране читать на WSJ.com

Автомобили

Акционеры General Motors на ежегодном собрании во вторник проголосуют по поводу разделения акций концерна на два класса, предлагаемого хедж-фондом Greenlight Capital. Гендиректор GM Мэри Барра выступает против этой идеи читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в интервью FT рассказал о своем отношении к санкциям и высказался за сотрудничество США, Саудовской Аравии и России в нефтяном секторе. Также он заявил о готовности нарастить нефтедобычу, если международное соглашение о ее сокращении неожиданно прекратится читать на FT.com читать на FT.com

Нефть подорожала в понедельник утром после того, как Саудовская Аравия и еще три ближневосточных государства разорвали дипломатические отношения с Катаром. Но затем нефть стала дешеветь из-за беспокойства инвесторов по поводу избытка предложения читать на WSJ.com

Конфликт между Катаром и его соседями может повлиять на газовые рынки, так как он является крупнейшим в мире экспортером СПГ читать на WSJ.com

Юристы предупреждают Saudi Aramco о более высоких судебных рисках в том случае, если она решит провести IPO в Нью-Йорке. Вторым основным претендентом на размещение ее акций является Лондонская биржа читать на FT.com

Финансы

Ожидается, что минимум 20% средств, привлеченных Saudi Aramco в ходе IPO, будут вложены в фонды прямых инвестиций. Однако саудовцы хотят влиять на работу этих фондов и платить им менее высокую комиссию, говорят знакомые с планами люди читать на WSJ.com

Рынок номинированных в фунтах корпоративных облигаций инвестиционного уровня возрождается. Компании выпускают их рекордными за последние пять лет темпами на фоне денежного стимулирования Банка Англии. Но вопрос в том, насколько устойчиво это возрождение читать на WSJ.com

Из-за борьбы Пекина с финансовыми рисками китайские компании все чаще берут кредиты в теневом банковском секторе. Размер этих займов за первые четыре месяца года достиг около $130 млрд, что в пять раз больше, чем за аналогичный период 2016 г. читать на WSJ.com

Небольшие Centerview Partners и Qatalyst Partners вошли в число ведущих инвестбанков США по размеру доходов от сделок M&A за последние три года, выявило исследование FT. Им это удалось благодаря самой высокой комиссии читать на FT.com

Из-за убытков американские страховщики, работающие с грузоперевозчиками, повышают премии до 30% и заставляют их устанавливать технологии, следящие за передвижением грузовиков читать на WSJ.com

Технологии

После теракта в Лондоне власти Великобритании стали больше критиковать технологических гигантов из Кремниевой долины. Они призывают компании активнее бороться с использованием своих платформ экстремистами читать на WSJ.com читать на FT.com

Tencent незаметно стала главным китайским инвестором в Кремниевой долине. В попытке расширить свой бизнес Tencent вкладывает деньги во все – от электромобилей до космического туризма читать на WSJ.com

SpaceX Илона Маска в субботу впервые запустила уже использованный ранее грузовой космический корабль Dragon. Это шаг на пути к многократному использованию космических кораблей для транспортировки астронавтов читать на WSJ.com

Alphabet предстоит непростое собрание акционеров в среду. Некоторые инвесторы хотят знать, сколько компания тратит на лоббирование и действительно ли компания не платит женщинам зарплату в справедливом размере читать на FT.com

Потребительский рынок

Туристический сектор США размером $1,6 трлн может пострадать этим летом из-за уменьшения числа иностранных туристов на фоне политики Трампа читать на WSJ.com

Domino’s Pizza Eurasia, выдающая франшизы сети в России и Турции, проведет листинг на Лондонской бирже в июле читать на FT.com

Менеджмент

Виртуальная реальность еще не пользуется популярностью у потребителей, но начинает находить применение в бизнесе. Компании из разных отраслей используют ее для обучения сотрудников и утверждают, что она помогает сократить расходы читать на WSJ.com

Несмотря на попытки некоторых крупных компаний отказаться от работающих удаленно сотрудников, доля занятых таким образом американцев растет. Согласно опросу Gallup, доля работающих только удаленно американцев выросла до 20% в 2016 г. читать на WSJ.com

Специалисты, разбирающиеся в технологии блочных цепей (blockchain), становятся все более востребованными. За последний год число связанных с ней вакансий на LinkedIn утроилось читать на FT.com

Goldman Sachs в последние годы предпринимает попытки улучшить гендерную диверсификацию и помочь работающим в нем женщинам подниматься по карьерной лестнице до руководящих постов читать на FT.com

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