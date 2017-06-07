Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 7 июня 2017 года

Политика

Генпрокурор США Джефф Сешнс недавно предложил покинуть свой пост в ответ на недовольство президента Дональда Трампа его решением взять самоотвод от расследования о возможном вмешательстве России в президентские выборы, говорят знакомые с ситуацией люди читать на WSJ.com

Президент США Дональд Трамп поддержал арабские страны за их решение изолировать Катар из-за предполагаемой поддержки терроризма. Саудовские и египетские СМИ предполагают, что цель блокады – смена режима в Дохе читать на FT.com

«Исламское государство» (запрещено в России) взяло на себя ответственность за атаки на парламент и мавзолей имама Хомейни в Иране в среду читать на WSJ.com читать на FT.com

Теракт в Лондоне подтвердил, что разрозненность действий европейских спецслужб мешает бороться с террористами читать на WSJ.com читать на FT.com

Экономика

Председатель Бундесбанка Йенс Вайдманн был одним из главных критиков ЕЦБ, но теперь его тон смягчился. Он может стать одним из главных кандидатов на пост президента ЕЦБ читать на WSJ.com

Одна из главных проблем, привлекающих внимание перед парламентскими выборами в Великобритании, - экономическое неравенство между Лондоном и остальными регионами страны читать на WSJ.com

Курс доллара и доходность 10-летних казначейских облигаций США во вторник опустились до минимума с момента президентских выборов в стране. Инвесторы сомневаются в способности администрации Трампа провести экономические реформы читать на WSJ.com читать на FT.com

Экономика Катара может пострадать из-за конфликта с соседями и их попыток изолировать его читать на FT.com

Перспективы мировой экономики улучшились, говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). По ее прогнозам, рост мирового ВВП ускорится до 3,5% в 2017 г. и 3,6% в 2018 г. читать на FT.com

Рост ВВП Австралии замедлился до 0,3% в квартальном выражении в I квартале из-за плохой погоды и снижения активности в строительном секторе. Это его самый низкий темп с 2009 г. читать на FT.com

Индустрия

Авиакомпания Emirates процветала в последние годы, но теперь она испытывает проблемы на фоне экономических трудностей Ближнего Востока и действий администрации Дональда Трампа. В мае компания отчиталась о снижении годовой прибыли на 82%. Но президент Emirates сэр Тим Кларк уверен в бизнес-модели компании читать на FT.com

Автомобили

Власти некоторых штатов и автопроизводители недовольны планом Volkswagen построить сеть зарядных станций для электромобилей в США. Они опасаются, что концерн делает это, чтобы получить преимущество перед конкурентами, а не из раскаяния за «дизельгейт» читать на WSJ.com

Акционеры General Motors поддержали гендиректора Мэри Барру и отклонили предложение хедж-фонда Greenlight Capital разделить акции концерна на два класса читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Прошлогодняя сделка по продажи доли в «Роснефти» Катару и Glencore за 10,2 млрд евро была представлена президентом России Владимиром Путиным как признак уверенности инвесторов в стране. Но знакомые с ситуацией люди говорят, что это скорее кредит, так как Россия договорилась с Катаром выкупить обратно минимум часть доли. Участники соглашения это отрицают читать на WSJ.com

«Роснефть» увеличила сумму иска к АФК «Система» в связи с отделением некоторых активов от «Башнефти». Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин рассказал об этом FT читать на FT.com

Экспорт нефти из США в некоторые месяц этого года достигал 1 млн баррелей в день. Это вдвое больше, чем в прошлом году, и влияет на мировые рынки читать на WSJ.com

В мире наконец появился глобальный рынок природного газа благодаря СПГ, новой инфраструктуре и измененным условиям контрактов читать на WSJ.com

Издержки Катара на поставку энергоресурсов покупателям могут вырасти из-за попыток арабских государств изолировать его. Катару необходимо искать новые порты для заправки кораблей читать на FT.com

В Германии суд признал налог на атомное топливо неконституционным. Это позволит RWE, E.On и другим электроэнергетическим компаниям потребовать у правительства компенсации, которая может достичь миллиардов евро читать на FT.com

Финансы

Весеннее ралли акций, облигаций, золота и биткоина ставит инвесторов в замешательство, ведь стоимость этих активов редко меняется в унисон читать на WSJ.com

Стоимость биткоина в этом году утроилась и достигла рекордных $2967 во вторник утром. Во многом этому способствует использование биткоинов для финансирования стартапов читать на WSJ.com

Santander приобрел испанский Banco Popular за один евро. Ранее ЕЦБ предупредил, что последний может рухнуть читать на WSJ.com читать на FT.com

Состоятельные клиенты выведут $1,1 трлн из управляющих активами в ближайшие годы из-за глобальной борьбы с уклонением от налогов, прогнозируют Oliver Wyman и Deutsche Bank читать на FT.com

HSBC грозит новый иск по обвинениям в валютном манипулировании. Британская инвесткомпания ECU подозревает, что оно имело место в трех сделках размером более $100 млн каждая в 2006 г. читать на FT.com

Технологии

Apple поставила перед собой новую большую цель – стать крупнейшей в мире платформой для дополненной реальности. В этом ей придется конкурировать с Facebook, Snap и другими компаниями. Apple cвою платформу ARKit представила в понедельник читать на WSJ.com

Стартап Pinterest привлек инвестиции еще на $150 млн и теперь оценивается в $12,3 млрд читать на WSJ.com читать на FT.com

Сервис по вызову водителей Lyft в партнерстве с nuTonomy начнет тестировать самоуправляемые такси в Бостоне. Таким образом, Lyft навязывает дополнительную конкуренцию Uber читать на WSJ.com читать на FT.com

Рекламная компания подала в суд на китайскую LeEco за невыплату $9 млн. Это подчеркивает финансовые проблемы некогда амбициозной LeEco читать на FT.com

Медиабизнес

Несмотря на рост, китайскому рынку кинопроката вряд ли удастся опередить американский и стать крупнейшим в мире раньше 2021 г., по прогнозам PwC читать на WSJ.com

Spotify и другие потоковые сервисы в этом году впервые станут крупнейшим источником выручки для музыкальной индустрии, прогнозирует PwC читать на FT.com

Потребительский рынок

Производители потребительских товаров потратили $20 млрд на исследования и инновации в 2016 г., согласно PwC. Они стремятся улучшить свои продукты, чтобы увеличить продажи. Но нередко их попытки оканчиваются неудачно читать на FT.com

Сеть универмагов Macy’s во вторник встретилась с инвесторами, чтобы представить свою стратегию. Но ее прогнозы напугали их. В результате чего акции Macy’s и других ритейлеров значительно подешевели читать на WSJ.com

Amazon предложила потребителям с низким доходом стать членами ее сервиса Prime на специальных условиях. Так она хочет переманить их у конкурента Walmart читать на WSJ.com

Стиль жизни

Christie’s выставит на аукцион коллекцию произведений искусства покойного миллиардера Дэвида Рокфеллера. Это может привлечь более $500 млн на благотворительность читать на FT.com

Недвижимость

Инвестиции в коммерческую недвижимость России постепенно увеличиваются после недавнего спада экономики страны. Хотя большинство иностранных инвесторов продолжают опасаться политических рисков читать на WSJ.com

«Газпром» строит в Петербурге новую штаб-квартиру, которая будет самым высоким зданием в Европе. Этот проект вызвал споры, но местным жителям и критикам удалось убедить компанию и власти перенести его из центра города к побережью Финского залива читать на WSJ.com

Менеджмент

Uber уволила более 20 человек в ходе расследования жалоб сотрудниц на домогательства и сексизм читать на WSJ.com читать на FT.com

Такие старые профессии, как бармен, мясник и парикмахер, снова пользуются популярностью у молодых людей. Отчасти это их реакция на развитие цифровых технологий читать на WSJ.com

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