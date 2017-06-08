Российский зерновой союз создает Союз хранителей зерна

Российский зерновой союз объявил о создании саморегулируемой организации Союз хранителей зерна. «Интерфаксу» в Зерновом союзе сказали, что она создается в соответствии с законом «О саморегулируемых организациях» и готовящимся законопроектом «О зерновых товарных складах общего назначения», который сейчас находится в правительстве на согласовании.

Новый союз займется защитой интересов хранителей, поклажедателей, потребителей зерновых и масличных культур, повышением доступности кредитов и инвестиционной привлекательности отрасли. Также он будет создавать необходимые правовые, экономические и другие условия для наиболее эффективной деятельности и взаимодействия участников агропродовольственного рынка, передает «Интерфакс».

Предполагается, что члены организации будут самостоятельно устанавливать единые стандарты работы, контролировать их соблюдение, применять санкции к нарушителям, обеспечивать досудебное разрешение споров. Все эти меры будут способствовать очищению рынка товаров и услуг от недобросовестных участников, считают в Зерновом союзе.

Закон о зерновых товарных складах предусматривает внедрение электронных складских расписок. Его принятие позволит минимизировать риски умышленных нарушений, снизит издержки для бизнеса, возникающие при обороте бумажных складских документов, а также создаст предпосылки для перехода к электронной торговле зерном, отмечают в Зерновом союзе. Кроме того, участие в СРО послужит компаниям гарантией высокой сохранности зерновых и масличных культур.