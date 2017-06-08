Прибыль «Татнефти» в I квартале превзошла прогноз

Чистая прибыль «Татнефти» по МСФО за I квартал 2017 г. выросла в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 35,6 млрд руб., следует из отчета НК.

Аналитики, опрошенные «Интерфаксом», ожидали этого показателя на существенно более низком уровне - 32,9 млрд руб. EBITDA компании увеличилась на 69,8% и составила 51,9 млрд руб. (консенсус - 48,3 млрд руб.). Выручка компании выросла на 37,6% до 166,4 млрд руб. За квартал компания добыла 7,2 млн т нефти и 254,3 млн куб. м газа.

Котировки обыкновенных акций компании слабо отреагировали на эту новость.