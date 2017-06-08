Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 8 июня 2017 года

Политика

Экс-директор ФБР Джеймс Коми на слушаниях в четверг расскажет о том, что президент США Дональд Трамп просил его о «лояльности» до того, как уволить. По словам Коми, Трамп также призывал его прекратить любое расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майка Флинна, уволенного после скандала о его связях с Россией читать на WSJ.com читать на FT.com

В Великобритании в четверг проходят парламентские выборы, от результатов которых будет зависеть стратегия страны в переговорах по Brexit. Согласно опросам, консервативная партия останется у власти, хоть лейбористы и сократили отрыв читать на WSJ.com читать на FT.com

Арабские государства предъявили список требований Катару, необходимых для нормализации дипломатических и экономических отношений. Президент США Дональд Трамп в среду предложил помочь урегулировать кризис, а Германия и Турция выразили поддержку Катару читать на WSJ.com читать на FT.com

Экономика

ЕЦБ на заседании в четверг не стал менять денежную политику. Также он убрал из своего заявления фразу о снижении процентных ставок в случае необходимости, но пообещал продолжать программу покупки активов читать на WSJ.com читать на FT.com

Лидер лейбористов Джереми Корбин, называющий себя социалистом, обещает повысить налоги и национализировать некоторые отрасли, если его партия победит на парламентских выборах в Великобритании. Но некоторые инвесторы надеются на его победу, полагая, что он может договориться о более выгодных условиях Brexit читать на WSJ.com

Федеральная резервная система США готовится начать сокращение своего портфеля облигаций, накопленного за время денежного стимулирования. Но сильно ли скажется это на финансовых рынках, также зависит от действий министерства финансов читать на FT.com

Оценка роста ВВП Японии в I квартале снижена с 2,2% до 1% в годовом выражении в результате пересмотра данных читать на FT.com

Индустрия

Trafigura в среду объявила, что сосредоточится на торговле углем и металлами. Это признак того, что наблюдавшийся три года бум торговли нефтью подходит к концу читать на FT.com

Отрасль морских грузоперевозок, страдавшая из-за избыточных мощностей и ценовых войн в последние годы, наконец показывает признаки восстановления читать на WSJ.com

Boeing перемещает часть производства за границу. Но гендиректор компании Деннис Мюленбург в интервью WSJ утверждает, что это не ударит по рабочим местам в США читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Цены на нефть в среду резко опустились из-за неожиданного увеличения ее запасов в США. Баррель Brent подешевел на 4,1% до $48,06, минимума после заключения соглашения о сокращении нефтедобычи читать на WSJ.com читать на FT.com

Финансы

Инвесторы должны быть готовы к резкому изменению курса фунта и индекса FTSE 100 в случае неожиданного результата парламентских выборов в Великобритании. Такое уже не раз происходило за последние 25 лет, показал анализ WSJ читать на WSJ.com

Ожидается, что Палата представителей конгресса США в четверг примет законопроект, смягчающий регулирование финансового сектора. Но вряд ли его поддержит Сенат читать на WSJ.com

Wells Fargo потратил месяцы на исправление агрессивной культуры продаж банковских продуктов, из-за которой он оказался в центре скандала. Теперь банку необходимо снова думать об увеличении выручки читать на WSJ.com

Китайская ShoreVest Capital Partners создала фонд размером $750 млн, чтобы удовлетворить зарождающийся спрос иностранных инвесторов на проблемные кредиты в Китае читать на FT.com

Акции Facebook, Amazon, Apple, Alphabet и Microsoft обеспечивают рост индекса S&P 500 в этом году. Это ставит некоторых инвесторов в замешательство. Они обеспокоены тем, что котировки этих акций выросли слишком сильно и быстро, но в то же время не хотят их пока продавать читать на WSJ.com

Технологии

Сначала у Siri, голосового помощника Apple, не было конкурентов. Но пока Apple была сосредоточена на iPhone, Amazon и другие компании разработали превосходящие Siri продукты. Теперь Apple пытается догнать конкурентов читать на WSJ.com

Китайские компании заняли уже более 40% мирового рынка смартфонов. Это вдвое больше, чем пять лет назад. Отчасти им это удалось благодаря тому, что они стремятся удовлетворить потребности потребителей на конкретных рынках читать на WSJ.com

Google сталкивается с необычными проблемами в попытках сделать карты и снимки удаленных уголков мира. В некоторых странах камеры приходится надевать на слонов и верблюдов, а в Камбодже ее оборудование сломали обезьяны читать на WSJ.com

Технологические компании часто подвергаются критике за то, что они недостаточно помогают бороться с терроризмом. Но на самом деле Apple и другие компании все-таки делятся со спецслужбами некоторой информацией читать на FT.com

Китайские компании стремятся опередить западных в коммерческом использовании технологий распознавания лиц. В отличие от некоторых стран, в Китае многие уже привыкли к сканированию своих лиц, например, чтобы попасть в отели или даже получить туалетную бумагу в общественных туалетах читать на FT.com

Азиатские инвесторы все чаще покупают европейские технологические компании. За последние три года число сделок выросло более чем вдвое до 49 в 2016 г. читать на FT.com

Медиабизнес

Известный баскетболист Леброн Джеймс строит собственную медиаимперию. Его стартап Uninterrupted делает ставку на контент про спортсменов и создаваемый самими атлетами читать на WSJ.com

Все больше рекламодателей, включая британские политические партии, прекращают размещать свою рекламу на YouTube из-за того, что она появляется рядом с экстремистским и другим неприемлемым контентом читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Amazon планирует увеличить кредитование малого бизнеса, работающего на ее платформе. Другие технологические компании, в частности PayPal, тоже предлагают займы клиентам, составляя конкуренцию банкам. При этом Amazon хорошо знает их возможности выплатить долг читать на FT.com читать на FT.com

Ожидается, что Индия одобрит план Amazon инвестировать около $500 млн в создание национальной сети доставки продовольственных товаров потребителям напрямую читать на WSJ.com

Alibaba прогнозирует, что ее выручка в этом году вырастет почти на 50% до $34 млрд. Это превышает прогнозы аналитиков примерно на 10 процентных пунктов читать на FT.com

Менеджмент

Uber испытывает проблемы из-за того, что ей не хватает многих топ-менеджеров. Также у ее совета директоров относительно мало власти, а компанию контролируют Трэвис Каланик и два его друга читать на FT.com

Часто изоляция или чувство одиночества заставляют людей покидать свою работу читать на FT.com

В этом дайджесте Vedomosti.ru информируют своих читателей о наиболее интересных публикациях на сайтах Financiаl Times и Thе Wаll Strееt Journal. Внимание: доступ к полному тексту публикации по ссылке может быть ограничен правообладателем и предоставляться по платной подписке.