Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 9 июня 2017 года

Политика

Экс-директор ФБР Джеймс Коми на слушаниях в сенате в четверг обвинил президента США Дональда Трампа во лжи и попытках заставить его прекратить расследование в отношении Майка Флинна, бывшего советника Трампа по национальной безопасности читать на WSJ.com читать на FT.com

Дональд Трамп обвинил экс-директора ФБР Джеймса Коми во лжи после его заявлений на слушаниях в сенате читать на FT.com

Несмотря на заявления экс-директора ФБР Джеймса Коми, демократы недооценивают юридические препятствия для смещения Дональда Трампа с поста президента читать на FT.com

Ставка премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на проведение досрочных выборов, чтобы улучшить свою позицию в переговорах по Brexit, не оправдалась. Ее Консервативная партия потеряла большинство в парламенте. Это усиливает неопределенность читать на WSJ.com читать на FT.com

Тереза Мэй надеется с помощью небольшой североирландской партии получить большинство в парламенте и начать формировать правительство читать на WSJ.com читать на FT.com

Посты в Twitter российского посольства в Великобритании пользуются популярностью у интернет-пользователей. Это подчеркивает роль «цифровой дипломатии» читать на FT.com

Катар попросил президента США Дональда Трампа помочь разрешить дипломатический кризис в Персидском заливе. Доха может пойти на уступки Саудовской Аравии, чтобы прекратить свою изоляцию читать на FT.com

Правительство Каталонии хочет 1 октября провести референдум о независимости региона от Испании. Мадрид считает его незаконным читать на WSJ.com читать на FT.com

Экономика

Перспектива дефолта Венесуэлы растет. Ранее на этой неделе стало известно, что она недоплачивает России по долговым обязательствам читать на FT.com

Долговая нагрузка Ливана растет, и сейчас его долг составляет 147% ВВП. Но, несмотря на давние проблемы с долгом, страна еще ни разу не допускала дефолта благодаря деньгам успешной ливанской диаспоры за границей читать на FT.com

Индустрия

Кобальт подорожал более чем в два раза за последний год благодаря его использованию в аккумуляторах электромобилей. Однако приобрести его инвесторам не так-то просто читать на WSJ.com

Из-за спроса на электромобили у аналитиков растут опасения по поводу нехватки предложения лития и вызванного этим роста цен читать на FT.com

Автомобили

Аналитики Morgan Stanley ухудшили прогноз продаж автомобилей в США в ближайшие годы. Это негативно отразилось на котировках акций производителей автомобилей и комплектующих читать на FT.com

Энергоресурсы

Saudi Aramco не будет стремиться войти в индекс FTSE 100, если проведет IPO в Лондоне, говорят ее советники. Это увеличивает шансы Лондонской биржи в борьбе с конкурентами за ее листинг читать на FT.com

Из-за дефицита электроэнергии в Австралии местные компании инвестируют в альтернативные источники энергии, чтобы обеспечивать себя ею самостоятельно читать на FT.com

Финансы

Курс фунта снизился примерно на 2% в пятницу утром после того, как Консервативная партия потеряла большинство в британском парламенте. Но индекс FTSE 100 немного вырос, так как входящим в него компаниям выгодно ослабление фунта читать на WSJ.com читать на FT.com

JPMorgan Chase покидает операционный директор Мэттью Зэймс, считавшийся возможным преемником гендиректора Джеймса Даймона. Последний хочет продолжать руководить банком читать на WSJ.com читать на FT.com

У испанского Banco Popular, которого в среду за один евро приобрел Santander, в начале недели были большие проблемы с ликвидностью из-за того, что клиенты стали забирать из него деньги, говорят знакомые с ситуацией люди. Из-за этого ему в начале недели пришлось израсходовать 3,6 млрд евро экстренной помощи испанского Центробанка читать на FT.com читать на FT.com

Спасение Banco Popular – это только начало проверки банковского сектора ЕС. Регуляторам придется сложнее с проблемными банками в Италии, Португалии и Великобритании читать на FT.com

Технологии

SoftBank приобретет производителя роботов Boston Dynamics у Alphabet. По словам знакомых с ситуаций людей, размер сделки - более $100 млн читать на WSJ.com читать на FT.com

Uber ведет переговоры о покупке стартапа Luxe Valet, позволяющего вызывать парковщиков. Uber интересуют его инженеры читать на WSJ.com

Рост онлайн-продаж поспособствует глобальному развитию технологического сектора в следующем десятилетии, заявил Юрий Мильнер на конференции The Wall Street Journal в Гонконге читать на WSJ.com

Акционеры Yahoo одобрили продажу ее интернет-бизнеса компании Verizon за $4,5 млрд. После ее поглощения Verizon сократит около 2100 сотрудников Yahoo и AOL читать на WSJ.com читать на FT.com

Азиатские стартапы стараются выйти из тени конкурентов из Кремниевой долины. Мессенджеры, онлайн-коммерция и мобильные платежи сейчас быстрее развиваются в Азии читать на WSJ.com

В поисках нового источника роста китайские интернет-гиганты Alibaba, Tencent и Baidu инвестируют миллиарды долларов в десятки потребительских сервисов, например в приложения для проката велосипедов читать на WSJ.com

Точка зрения

У иностранцев китайский технологический сектор ассоциируется с цензурой, протекционизмом и копированием. Эти вещи важны, но они дают неполное представление. При всем этом Китай стал местом передовых инноваций, пишет репортер WSJ Ли Юань читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Семья Нордстром думает над выкупом акций ритейлера Nordstrom, чтобы сделать его непубличным. Котировки акций испытывающей проблемы компании в четверг подскочили на 10% благодаря этой новости читать на WSJ.com читать на FT.com

L'Oreal ведет переговоры с бразильской Natura Cosmeticos о продаже бренда The Body Shop, оцениваемого в 1 млрд евро читать на FT.com

Тайские владельцы Red Bull спорят с магнатом Чанчаем Руайрунгруангом по поводу прав на производство и дистрибуцию энергетического напитка в Китае. У них возникли разногласия из-за истечения лицензионного соглашения читать на FT.com

Деловые партнеры сторонятся бразильской мясной компании JBS после того, как она оказалась в центре коррупционного скандала читать на WSJ.com

Недвижимость

Девелоперы в Лондоне, Нью-Йорке и других городах столкнулись с избытком люксовой недвижимости из-за снижения спроса со стороны иностранных покупателей читать на FT.com

Менеджмент

Uber уволил топ-менеджера Эрика Александра. По словам источника, это связано с тем, что он раздобыл медицинские документы женщины, которую изнасиловал водитель Uber в Индии в 2014 г., и показал их гендиректору Трэвису Каланику читать на WSJ.com

В этом дайджесте Vedomosti.ru информируют своих читателей о наиболее интересных публикациях на сайтах Financiаl Times и Thе Wаll Strееt Journal. Внимание: доступ к полному тексту публикации по ссылке может быть ограничен правообладателем и предоставляться по платной подписке.