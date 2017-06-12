Киевский суд отказался взыскать более $3 млн дивидендов «Газпрома» по иску Минюста Украины

Хозяйственный суд Киева отказал исполнительной службе Министерства юстиции Украины во взыскании дивидендов «Газпрома» в компании «Газтранзит» за 2016 г. ($3,22 млн по текущему курсу) в счет частичного погашения наложенного ранее штрафа. Об этом сказано в постановлении суда, опубликованном сегодня в Едином реестре судебных решений Украины.

«Суд пришел к мнению, что заявление удовлетворению не подлежит, поскольку по состоянию на 31 мая 2017 г. перечень акционеров "Газтранзита", которые имеют право на получение дивидендов, не определен», – говорится в документе.

В феврале 2016 г. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) принял решение наложить на «Газпром» штраф в 85,9 млрд гривен (около $3,2 млрд) из-за нарушения законодательства о защите экономической конкуренции. Впоследствии АМКУ насчитал 100%-ную пеню на 85,9 млрд гривен штрафа ПАО «Газпром». В свою очередь российская компания подала жалобы в суды разных инстанций с просьбой отменить решение антимонопольного ведомства.

Высший хозяйственный суд Украины 16 мая отказал «Газпрому» в удовлетворении кассационной жалобы по штрафу АМКУ. Компания имеет три месяца, чтобы оспорить решение этого суда в Верховном суде.

Антимонопольный комитет Украины 11 апреля обратился в департамент государственной исполнительной службы минюста Украины с просьбой принять меры для взыскания штрафа и пени на основании принятых ранее решений судов, в том числе путем ареста активов и запрета на их отчуждение. В заявлении указывалось, что «Газпром» является соучредителем компании «Газтранзит».