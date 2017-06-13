Путин: Я не останавливал приватизацию, я постарался сделать ее более справедливой

Президент Владимир Путин не останавливал приватизацию в России, но постарался придать ей более справедливый характер. Он заявил это режиссеру Оливеру Стоуну в фильме «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews), его пересказывают российские информагентства.

По словам Путина, «утеря государственного контроля над некоторыми стратегическими отраслями привела к их развалу». «Я сделал все, чтобы государственное имущество не уходило за бесценок, чтобы прекратилось действие схем, при которых была создана олигархия и при которых люди в одночасье становились миллиардерами», – цитирует его ТАСС.

Олигархам, по его словам, было сказано, что на их собственность никто не посягает. «Закон есть закон. Это тоже одно из правил. Я об этом представителям большого бизнеса сказал. Это был откровенный, честный разговор. Прежние схемы должны прекратить свое существование. Законы должны быть гораздо более справедливыми, а бизнес должен нести большую социальную ответственность», – сказал он.

В новые правила вписалось подавляющее большинство бизнесменов, эти правила «вполне всех устроили». «Вы знаете, кому это не понравилось? – добавил Путин. – Это не понравилось тем, кто зарабатывает миллионы и миллиарды не благодаря своим талантам бизнесмена, а благодаря умению наладить отношения с властью. Вот этим – не понравилось, но это единицы».

Из сообщений ТАСС и «Прайма» неясно, кого президент имел в виду.