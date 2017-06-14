Россельхознадзор снова разрешил ввозить в Россию сыр с двух белорусских предприятий

Россельхознадзор с 14 июня отменил прежде введенные ограничения на импорт продукции двух белорусских компаний - сыра с предприятия «Белсыр», а также сухого молока, сухой молочной сыворотки, сыра и масла «Щучинского маслосырзавода». Это сообщает «Прайм». Запрет был отменен после анализа материалов, которые ведомству предоставил департамент ветеринарного и продовольственного надзора белорусского минсельхоза «по факту расследования причин нарушений требований Евразийского экономического союза и Российской Федерации».

Теперь в Россию можно будет ввозить продукцию с этих заводов, выпущенную после 14 июня 2017 г.

Ограничения на поставки продукции - за исключением сухого молока, сухой молочной сыворотки, сыра и масла - с «Щучинского маслосырзавода» были отменены 22 мая. С того же дня Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции этого предприятия.