Россельхознадзор хочет уничтожать все сельхозпродукты без документов

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт считает, что должна уничтожаться вся сельхозпродукция, которую перевозят без сопроводительных документов. Как передает ТАСС, он заявил это на правительственном часе в Совете Федерации. Пока ведомство имеет право уничтожать только контрабандные продукты, ввоз которых запрещен по условиям введенного летом 2014 г. эмбарго. Если же на границе перехватывается несанкционная продукция без документов, ее приходится возвращать.

«С точки зрения того, что без документов перевозки мы каждый день сегодня останавливаем - животноводческой продукции и растениеводческой - каждый день на границах останавливаем: на белорусской, казахстанской. Что происходит? Происходит то, что, я думаю, нам нужно принимать решение то же самое законодательно, что те продукты, которые перемещаются без документов, должны уничтожаться», - сказал чиновник. По его словам, из Казахстана, к примеру, в Россию без документов ввозится продукция как казахстанская, так и из Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.

Данкверт сообщил, что договорился с первым вице-премьером Игорем Шуваловым, что тот внесет на обсуждение правительства предложение уничтожать любую продукцию без документов, даже если она перевозится внутри страны, «потому что это несет совершенно другие риски».