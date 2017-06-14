Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 14 июня 2017 года

Политика

Генпрокурор США Джефф Сешнс на слушаниях в комитете по разведке сената во вторник назвал ложью обвинения в том, что он знал о вмешательстве России в президентские выборы, и отказался рассказывать о своих разговорах с президентом США Дональдом Трампом читать на WSJ.com читать на FT.com

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй во вторник заявил, что двери ЕС остаются открытыми для страны. Мэй сказала, что начнет переговоры о Brexit в запланированные сроки читать на WSJ.com читать на FT.com

Дипломатическая миссия США доставила на родину американского студента, приговоренного в Северной Корее к 15 годам каторги и впавшего в тяжелую кому при непонятных обстоятельствах. Этот инцидент может обострить отношения между Вашингтоном и Пхеньяном читать на WSJ.com

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на слушаниях в конгрессе во вторник пригрозил санкциями странам, имеющим связи с Северной Кореей читать на FT.com

Экономика

Ожидается, что Федеральная резервная система США (ФРС) в среду повысит процентные ставки на 0,25 процентного пункта до 1-1,25% читать на WSJ.com читать на FT.com

ФРС в среду может рассказать о плане по сокращению активов на своем балансе. Поэтому инвесторов интересует, как это может отразиться на финансовом рынке. Большинство аналитиков считают, что эффект будет небольшим читать на WSJ.com

ЕЦБ с начала года инвестировал 500 млн евро своих резервов в активы, номинированные в юанях. Это относительно небольшая сумма, но она свидетельствует о растущем статусе китайской валюты читать на FT.com

Катар ищет новые воздушные и морские пути в попытке выйти из изоляции своими арабскими соседями. Это может изменить торговлю и транспортное сообщение в регионе читать на WSJ.com

МВФ немного улучшил прогноз роста ВВП Китая - до 6,7% в этом году. Но фонд предупредил Пекин о необходимости ускорить реформы читать на FT.com

Министр экономики Испании Луис де Гиндос в интервью FT призвал провести быстрые и «агрессивные» реформы в еврозоне, в том числе создать общий «валютный фонд» читать на FT.com

Индустрия

Котировки акций шведской инженерной компании Hexagon выросли на 12% в среду утром после новостей о том, что она может быть продана за $20 млрд европейскому или американскому конкуренту читать на WSJ.com читать на FT.com

Автомобили

Группа, представляющая 180 000 автовладельцев в Европе, хочет добиться от Volkswagen выплаты им компенсации в размере 4,5 млрд евро в связи с «дизельгейтом». Но некоторые аналитики считают шансы на успех этого готовящегося коллективного иска небольшими читать на FT.com

Ученые Университета Западной Вирджинии обнаружили значительную разницу между уровнем вредных выбросов автомобилей Fiat Chrysler во время лабораторных и дорожных тестов. Ранее их выводы относительно автомобилей Volkswagen спровоцировали «дизельгейт» читать на WSJ.com

Fiat Chrysler теперь делает ставку на мощные, а не компактные автомобили в США на фоне высокого спроса на кроссоверы и пикапы. Однако из-за этого автомобили концерна - одни из худших в плане расхода топлива, а через несколько лет стандарты топливной экономичности будут ужесточены в США читать на WSJ.com

Британская ассоциация водителей грузовиков планирует подать в суд на Iveco, DAF, Volvo/Renault, Daimler, MAN и Scania за ценовой сговор в течение 14 лет. Водители хотят получить 3,9 млрд фунтов компенсации читать на FT.com

Энергоресурсы

Избыток запасов нефти будет сохраняться до 2018 г., прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА) читать на WSJ.com читать на FT.com

Нефть в среду утром немного подешевела после того, как МЭА сообщило о росте ее запасов в апреле читать на WSJ.com

Из-за трудной ситуации на рынке нефти французская Total решила заняться еще и электроэнергетикой. Она инвестирует в генерацию, хранение и дистрибуцию электроэнергии читать на WSJ.com

Финансы

План администрации Трампа по надзору за банковским сектором повышает ожидания участников отрасли, что посткризисная эра повышенных требований регуляторов подходит к концу читать на WSJ.com

Руководитель китайского страховщика Anbang У Сяохуэй задержан полицейскими, расследующими экономические преступления, говорят знакомые с ситуацией люди. При нем Anbang быстро стал символом растущей экономической мощи страны читать на WSJ.com читать на FT.com

ФРС под давлением банков и некоторых американских чиновников начала думать о смягчении правила, которое, по их словам, делает участие в своп-операциях экономически нецелесообразным для банков читать на WSJ.com

Британский стартап Gryphon, занимающийся страхованием, привлек 180 млн фунтов инвестиций читать на FT.com

Технологии

Apple привлекла $1 млрд с помощью эмиссии «зеленых облигаций». Деньги пойдут на инициативы, связанные с защитой окружающей среды читать на FT.com

BlackBerry вместе с британским стартапом VoxSmart поможет банкам следить за тем, что их трейдеры пишут в чатах в WhatsApp и других мессенджерах. Их технология позволяет записывать сообщения трейдеров до того, как они становятся зашифрованными читать на FT.com

Используя свою облачную платформу, IBM поможет BMW собирать данные об автомобилях для предоставления их владельцам различных услуг читать на WSJ.com

Медиабизнес

Verizon завершил поглощение интернет-бизнеса Yahoo за $4,5 млрд и объединит его с AOL, чтобы создать новое подразделение Oath, занимающееся онлайн-рекламой читать на WSJ.com читать на FT.com

Глобальный рост доходов от рекламы в этом году замедлится до 4,7%, прогнозирует Magna. Также ожидается, что доходы от телерекламы снизятся впервые с 2009 г. читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Еврокомиссия начала антимонопольные расследования в отношении Nike, Universal Studios и Sanrio в связи с их практикой лицензирования и дистрибуции продукции читать на WSJ.com читать на FT.com

Новый гендиректор Mattel Марго Георгиадис должна принять важное решение – продолжать ли платить щедрые дивиденды, несмотря на проблемы производителя игрушек. Ожидается, что в среду она обсудит это на встрече с аналитиками читать на WSJ.com

Сеть люксовых универмагов Neiman Marcus отказалась от попыток продать себя и останется независимой компанией читать на WSJ.com

Новые технологии и быстрое распространение информации делают сырьевые рынки более прозрачными, что отчасти лишает крупных сельскохозяйственных трейдеров их преимуществ читать на FT.com

Недвижимость

Солнечные панели на крышах домов быстро стали очень популярными в Австралии. Но возникла неожиданная проблема — в стране также строится много высотных зданий, которые отбрасывают тень большую часть дня. Из-за этого владельцы домов с солнечными панелями пытаются через суд блокировать строительство высотных зданий читать на WSJ.com

Менеджмент

Гендиректор Uber Трэвис Каланик взял отпуск на неопределенный срок, передав свои обязанности 14 менеджерам, на фоне скандалов по поводу корпоративной культуры компании читать на WSJ.com читать на FT.com

Uber будет сложно изменить свою корпоративную культуру. Подчеркивает это то, что миллиардер Дэвид Бондерман во вторник покинул совет директоров после того, как позволил себе отпустить сексистскую шутку на заседании читать на FT.com

Слишком независимый совет директоров может негативно отразиться на управлении компаниями, выявило новое исследование. Так, в США многие компании, у которых гендиректор является единственным представителем менеджмента в совете директоров, обычно чаще совершают финансовые нарушения, переплачивают своим гендиректорам и получают менее высокую прибыль читать на WSJ.com

В этом дайджесте Vedomosti.ru информируют своих читателей о наиболее интересных публикациях на сайтах Financiаl Times и Thе Wаll Strееt Journal. Внимание: доступ к полному тексту публикации по ссылке может быть ограничен правообладателем и предоставляться по платной подписке.