Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 15 июня 2017 года

Политика

Сенат США почти единогласно одобрил новые антироссийские санкции в связи с предполагаемым вмешательством Москвы в президентские выборы. Их еще должна одобрить Палата представителей. Белому дому станет сложнее смягчить санкции читать на FT.com

Спецпрокурор Роберт Мюллер, возглавляющий федеральное расследование о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США, расширил его. Мюллер выясняет, не препятствовал ли президент США Дональд Трамп правосудию, пытаясь повлиять на расследование ФБР читать на WSJ.com читать на FT.com

Экономика

Новые санкции США могут повлиять на строительства «Северного потока - 2», поскольку направлены, в частности, на российские энергетические проекты. Кроме того, потенциально дестабилизирующим фактором может стать распространение санкций на суверенный долг России и участие в приватизационных сделках читать на FT.com

Федеральная резервная система США (ФРС) в среду повысила процентные ставки до 1-1,25% и более детально представила планы по сокращению активов на своем балансе. Это свидетельствует об уверенности ФРС в восстановлении экономики читать на WSJ.com читать на FT.com

Греция стала наглядным примером для изучения мер контроля за движением капитала. Страна ввела их в 2015 г., чтобы спасти банковскую систему. Но также они помогли бороться с уклонением от налогов и, вопреки опасениям, не ударили по экономике читать на WSJ.com

Министры финансов еврозоны близки к тому, чтобы договориться в четверг о дальнейшем предоставлении помощи Греции. Но переговоры могут закончиться ночью, а окончательное решение по поводу снижения долговой нагрузки должно быть принято только в 2018 г. читать на FT.com

Банк Англии не стал повышать процентные ставки, но некоторые управляющие обеспокоены ускорением инфляции читать на FT.com читать на WSJ.com

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы у Брюсселя было больше возможностей ограничить поглощения европейских компаний иностранными в ключевых отраслях. Но эта идея не нравится некоторым другим странам ЕС, выступающим за свободную торговлю читать на FT.com

Крупные инвесторы раскритиковали планы правительства Нидерландов сделать местные компании более защищенными от иностранных поглощений. Инвесторы говорят, что это угрожает интересам акционеров читать на FT.com

Индустрия

Руководитель GE Power Стив Болз, когда-то считавшийся главным кандидатом на пост гендиректора General Electric, покидает корпорацию после того, как не получил эту должность читать на WSJ.com

Автомобили

Volkswagen прояснил права европейских владельцев дизельных автомобилей, которых затронул «дизельгейт». Концерн предоставит им два дополнительных года гарантии. Еврокомиссия назвала это «положительным шагом» читать на FT.com

Крупный план

Норвегия — мировой лидер по продажам электромобилей благодаря щедрым государственным субсидиям. Но теперь правительство считает, что скоро придет время отменить их читать на FT.com

Энергоресурсы

Цены на нефть в четверг утром стабилизировались и находятся у самого низкого уровня за семь месяцев из-за сохраняющегося избытка предложения читать на WSJ.com

Запланированное IPO нефтяного гиганта Saudi Aramco задерживается из-за разногласий королевской семьи и менеджеров компании по поводу того, где разместить акции. Руководство Saudi Aramco отдает предпочтение Лондону из-за юридических рисков в США, но королевской семье больше нравится Нью-Йорк читать на WSJ.com

Сокращение добычи странами ОПЕК пока не приводит к уменьшению избытка нефти, а только помогает производителям сланцевой нефти в США читать на WSJ.com

Китай думает над консолидацией своих электроэнергетических компаний, чтобы решить проблему избыточных мощностей читать на FT.com

Финансы

Считается, что повышение процентных ставок в США негативно сказывается на развивающихся рынках. Но в этом году фондовые рынки и курсы валют развивающихся стран растут, а также наблюдается приток инвестиций туда несмотря на действия ФРС и политические риски читать на WSJ.com

Некоторые институциональные инвесторы идут на риск, вкладывая деньги в управляющих активами, которые выдают займы небольшим компаниям, не способным получить деньги от банков читать на WSJ.com

AIG утверждает, что продала банку Standard Chartered первую международную страховку на основе блокчейн. Что именно покрывает полис, неизвестно, но страховщик настаивает, что технология позволяет лучше обслуживать клиентов читать на FT.com

Стратегия диверсификации приносит плоды инвестбанку Rothschild. Его годовая выручка выросла на 11% до 1,8 млрд евро читать на FT.com

Руководители трех крупных американских банков – Ллойд Бланкфейн из Goldman Sachs, Майкл Корбат из Citigroup и Джеймс Горман из Morgan Stanley – попались на уловку пранкера, приняв его за своих коллег и вступив с ним в электронную переписку. Общение было безобидным, но эти случаи подчеркивают уязвимость крупных банков перед кибератаками читать на FT.com

Технологии

С четверга в ЕС отменяется плата за роуминг. Однако десятки операторов уже попросили сделать для них исключения, чтобы избежать финансовых потерь, а также благодаря лазейке в правилах отмены роуминга не произойдет в некоторых европейских странах читать на FT.com

Государственный фонд Innovation Network Corporation of Japan близок к тому, чтобы вместе с Bain Capital и консорциумом других инвесторов сделать предложение о покупке бизнеса полупроводников Toshiba примерно за $18 млрд. На подразделение есть и другие претенденты, а Western Digital, американский партнер Toshiba, пытается заблокировать сделку в суде читать на FT.com

Благодаря хорошим результатам южнокорейских технологических компаний их акции привлекают иностранных инвесторов читать на FT.com

Потребительский рынок

Китай одобрил импорт двух новых видов генетически модифицированных культур, разработанных Dow Chemical и Monsanto. Это результат торгового соглашения, которое в мае заключили Пекин и Вашингтон читать на WSJ.com читать на FT.com

Zara продолжает процветать несмотря на кризис в розничном секторе. Это связано с ее быстрой системой дизайна и производства одежды, позволяющей ей опережать конкурентов и дающей шансы на успех в онлайн-торговле читать на WSJ.com читать на FT.com

Ожидается, что гендиректор Avon Products Шери Маккой уйдет в отставку, так как ей не удалось исправить положение дел в компании, говорят знакомые с ситуацией люди читать на WSJ.com

Производитель игрушек Mattel в среду сократил дивиденды более чем наполовину. Это позволит ему больше инвестировать в модернизацию бренда и расширение бизнеса на развивающихся рынках читать на WSJ.com

Ряд штатов США начали совместное расследование того, как компании рекламируют отпускаемые по рецепту обезболивающие. Они обеспокоены проблемой опиоидной зависимости в стране читать на WSJ.com

Недвижимость

Alphabet приобретет 300 модульных апартаментов, чтобы, вероятно, предоставить временное жилье сотрудникам Google. Это связано с ростом цен и нехваткой недвижимости в Кремниевой долине читать на WSJ.com

Менеджмент

По меньшей мере 17 рабочих погибли во время подготовки к чемпионату мира по футболу в России, согласно Human Rights Watch. В ее докладе сказано, что рабочим приходилось работать в тяжелых условиях и им недоплачивали читать на FT.com

Уход гендиректора Uber Трэвиса Каланика в отпуск на неопределенный срок приведет к тому, что руководить самым дорогим стартапом в мире будут сразу 14 менеджеров. Но такая структура может стать проблемной для компании. Некоторые эксперты сравнивают это с «Игрой престолов» читать на WSJ.com

В членских клубах Лондона когда-то было запрещено работать. Но на фоне развития технологий и коммуникаций некоторые клубы теперь предоставляют своим членам коворкинговое пространство читать на FT.com

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