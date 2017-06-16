Президент Боливии сменил руководство государственной нефтяной компании YPFB

Президент Боливии Эво Моралес временно поставил во главе государственной Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Оскара Барригу и поручил ему проверить все контракты этой нефтяной компании. Это сообщает «Прайм» со ссылкой на агентство ABI. Баррига сменит на посту Гильермо Ача. В Боливии идет судебный процесс в связи с возможными нарушениями при закупке для компании трех буровых устройств.

Также Моралес объявил о начале политики жесткой экономии в компании в связи с низкими мировыми ценами на нефть. По словам президента, смена руководства энергокомпании должна способствовать росту инвестиций, также его задачей станет рост объемов добычи углеводородов.