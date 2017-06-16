Председатель совета директоров «Газпрома» стал акционером компании

Председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков приобрел акции компании и стал владельцем 0,0008% «Газпрома», сообщает ТАСС со ссылкой на материалы холдинга. Бумаги он покупал в два захода, 8 и 9 июня 2017 г. Раньше акций «Газпрома» у Зубкова не было, отмечает ТАСС. Свою предыдущую позицию он закрыл в апреле прошлого года, добавляет «Интерфакс».

8 июня Зубков купил примерно 118 600 акций (тогда они стоили 119,3 руб. за штуку), отмечает «Интерафкс». 9 июня котировки упали до 112,5 рублей на закрытии - минимума с декабря 2014 г. - и Зубков докупил еще 61 580 акций.

Зубков возглавляет совет директоров «Газпрома» с 2008 г.