Nestle задумалась о продаже кондитерского бизнеса в США

Швейцарская Nestle SA, один из крупнейших в мире производителей продуктов питания, рассматривает «стратегические варианты» для американского бизнеса по выпуску кондитерских изделий, включая его продажу. Nestle отмечает, что оценка перспектив бизнеса касается исключительно рынка США и будет завершена до конца текущего года.

Кондитерский бизнес Nestle в США оценивается экспертами примерно в $3 млрд, пишет MarketWatch. В пакет локальных брендов компании здесь входят такие малоизвестные за пределами страны названия, как Butterfinger, Baby Ruth, 100Grand, Laffy Taffy и Nerds.

Выручка американского подразделения Nestle по выпуску кондитерских изделий в 2016 г. составила порядка 900 млн швейцарских франков ($922 млн), это примерно 3% всех продаж компании в США. Эксперты отрасли указывают, что сделка находится в контексте стратегии Nestle, отдающей приоритет продуктам для здорового питания, а также одним из первых значимых шагов гендиректора компании Марка Шнейдера, назначенного в 2016 г.

«Nestle продолжит инвестировать и развивать бизнес в США, где компания имеет ведущие позиции в широком круге категорий товаров, в том числе продукции для животных, бутилированной воды, замороженных продуктов питания, детского питания и мороженого», - говорится в пресс-релизе Nestle.

Nestle является третьим по рыночной доле производителем кондитерских изделий в мире после Mars Inc. и Mondelez International Inc. В США компания занимает четвертое место, здесь ее опережает еще и Hershey Co.