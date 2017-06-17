Правительство распорядилось создать четыре острова в Кольском заливе

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании искусственных земельных участков в Кольском заливе Баренцева моря, на которых построят объекты Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений. Документ опубликован на сайте правительства.

Договор о создании четырех искусственных островов заключат ООО «Кольская верфь» («дочка» «Новатэка») и Росморречфлот. Проект позволит создать около 10 000 рабочих мест, увеличить налоговые поступления в бюджет, привлечь в Мурманскую область дополнительные инвестиции, ожидают в правителстве.

Центр предназначен для изготовления морских комплексов по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата на основаниях гравитационного типа, морских добычных комплексов, а также ремонта и облуживания морской техники и оборудования, используемых для освоения морских нефтегазоконденсатных месторождений.

Искусственные участки будут создаваться за счет средств «Кольской верфи». Объем капитальных вложений составит более 25 млн руб. «Кольская верфь» получила разрешения Росморречфлота на создание искусственных земельных участков на водном объекте.