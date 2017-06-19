Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 19 июня 2017 года

Политика

Хоть ЕС и готовится продлить антироссийские санкции, но некоторые экономические и политические связи между Европой и Россией снова расширяются читать на WSJ.com

Американские сенаторы в очередной раз внесут и попытаются принять законопроект по борьбе с компаниями-пустышками, обязывающий все штаты узнавать истинных владельцев всех компаний. Ранее подобный законопроект не прошел, но теперь у него выше шансы из-за обеспокоенности конгрессменов тем, что такие компании используются россиянами читать на FT.com

Американский истребитель в воскресенье впервые сбил сирийский военный самолет за время конфликта в стране. Это рискует привести к эскалации конфликта читать на WSJ.com читать на FT.com

Великобритания и ЕС в понедельник начали переговоры о выходе страны из блока читать на WSJ.com читать на FT.com

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала бороться с экстремизмом любого рода после того, как грузовик въехал в толпу людей возле мечети в Лондоне. Водитель арестован читать на WSJ.com читать на FT.com

Недавно созданная партия нового президента Франции Эммануэля Макрона одержала убедительную победу на выборах, получив 350 из 577 мест в парламенте читать на WSJ.com читать на FT.com

Экономика

Благодаря результатам парламентских выборов президент Франции Эммануэль Макрон находится в гораздо более выгодном положении, чем его предшественники, чтобы реформировать экономику читать на FT.com

Председатель Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен снова подняла вопрос о необходимости повышения целевого уровня инфляции на прошлой неделе. Она обеспокоена, что экономика может оказаться в ловушке медленного роста читать на FT.com

Руководители крупных американских компаний в понедельник снова встречаются с президентом США Дональдом Трампом. У них есть доступ к нему, но часто их возможности повлиять на него ограничены читать на WSJ.com

Гуманитарный кризис в Венесуэле становится проверкой этики инвесторов. Каракасу приходится уменьшать импорт товаров первой необходимости, чтобы выполнять долговые обязательства читать на WSJ.com

Индустрия

Boeing и Airbus стали получать меньше новых заказов. Но на стартовавшем в понедельник авиасалоне в Ле Бурже они подчеркивают, что предыдущие заказы гарантируют им занятость и денежный поток на годы вперед читать на WSJ.com

Бразильская Embraer стремится диверсифицировать бизнес и надеется, что новый военно-транспортный самолет KC-390 позволит ей конкурировать с американской Lockheed Martin читать на FT.com

Автомобили

Небольшая компания Cruise Automation, принадлежащая General Motors, занялась картами высокого разрешения. Это может помочь концерну конкурировать в разработке самоуправляемых автомобилей читать на WSJ.com

Jaguar Land Rover наймет 5000 инженеров и технических специалистов. Компания хочет ускорить разработку самоуправляемых и электрических автомобилей читать на FT.com

Энергоресурсы

Спустя три года после начала обвала цен на нефть участники энергетической отрасли и инвесторы наконец-то смирились с низкими ценами и приспособились к ним читать на WSJ.com

Saudi Aramco стремится сосредоточиться на нефтегазовом бизнесе и меньше участвовать в государственных проектах, чтобы стать более привлекательной для инвесторов во время IPO читать на FT.com

Южная Корея решила отказаться от строительства новых АЭС и не будет продлевать срок службы действующих реакторов. Страна сосредоточится на использовании возобновляемых источников энергии и СПГ, чтобы сделать свою энергетическую политику более безопасной читать на FT.com

Финансы

ВТБ и «Сбербанк» вынуждены реструктурировать свои европейские операции, чтобы ЕЦБ не включил их в список системно значимых банков читать на FT.com

Волатильность на финансовых рынках снизилась по всему миру. «Индекс страха» VIX близок к минимальному уровню с 1993 г. читать на WSJ.com

Британские активы становятся менее популярными для инвесторов из-за разочаровывающих экономических данных и связанной с Brexit неопределенностью читать на WSJ.com

Молодые инвесторы становятся заинтересованы в социально ответственном инвестировании, а также их привлекают роботы-консультанты. Поэтому два этих тренда сходятся и появляются роботы-консультанты, сосредоточенные на таких инвестициях читать на WSJ.com

Краткосрочное падение котировок акций технологических компаний в июне показало, что они теперь присутствуют в фондах различного типа. Поэтому инвесторам все сложнее диверсифировать свои портфели читать на WSJ.com

Технологии

Специалисты по блокчейн сейчас пользуются высоким спросом, но их пока еще мало. Поэтому в университетах начинают появляться курсы, посвященные этой технологии читать на FT.com

Работающие в Европе компании не успевают подготовиться к новым правилам ЕС о защите данных клиентов, которые вступают в силу в мае 2018 г. За нарушение правил им будут грозить штрафы читать на FT.com

Немецкий производитель промышленных роботов Kuka с помощью китайской Midea, которая ранее приобрела его, планирует создавать роботов для потребителей. Об этом в интервью FT рассказал гендиректор Kuka Тиль Ройтер читать на FT.com

Медиабизнес

Цифровая реклама имеет ряд преимуществ, например позволяет лучше обратиться к целевой аудитории. Но есть риск, что реклама окажется рядом с неприемлемым контентом, поэтому вопросы «безопасности бренда» становятся все более актуальными для рекламодателей читать на WSJ.com

У Facebook и Google дуополия на рынке цифровой рекламы, поэтому рекламодатели надеются на появление еще одного крупного игрока. Но пока Amazon, Snap, Verizon и другим компаниям далеко для этого читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Uber теряет рыночную долю в США на фоне серии скандалов, чем пользуется ее конкурент Lyft читать на FT.com

Стартап Delivery Hero планирует привлечь около 1 млрд евро во время IPO в июне. Компания оценена примерно в 4,4 млрд евро читать на FT.com

У Amazon благодаря покупке Whole Foods хорошие шансы все-таки приучить американцев покупать свежие продукты онлайн. Но для начала ей нужно решить проблемы с логистикой, ведь речь идет о доставке свежих продуктов читать на WSJ.com

Почти 60% потребителей в мире покупают или бойкотируют продукты в зависимости от позиции бренда по политическим или социальным вопросам, показало новое исследование. Поэтому компаниям следует вести себя осторожно читать на FT.com

На фоне увеличения населения требуются новые источники протеина, поэтому некоторые предприниматели занимаются продажей съедобных насекомых. Ожидается, что этот рынок превысит $1,5 млрд к 2021 г. читать на FT.com

Новый тематический парк Disney в Шанхае за первый год посетили более 11 млн человек. Компания утверждает, что парк «близок» к безубыточности, но в других ее парках посещаемость снизилась читать на FT.com

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