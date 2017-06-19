Число публичных компаний в России уменьшилось до рекордного минимума

Число компаний, раскрывших по итогам I квартала 2017 г. квартальные отчеты, составило в России рекордно низкие 2573, что на 14% меньше, чем по итогам I квартала 2016 г. (2989). Об этом свидетельствует анализ опубликованных эмитентами квартальных отчетов на портале Центра раскрытия корпоративной информации e-disclosure.ru.

До реформы корпоративного законодательства и утверждения порядка отказа компаний от раскрытия информации, в 2010 г., число эмитентов, выполняющих все требования по раскрытию, предъявляемые сейчас к публичным компаниям, достигало 7663, то есть было почти в 3 раза больше.

Сокращение числа публичных компаний ускорилось в конце 2016 г.-начале 2017 г. из-за их перехода в непубличный статус.

Согласно действующим правилам, раскрывать всю предусмотренную законом информацию – квартальную отчетность и полный набор существенных фактов – должны компании, получившие статус публичных акционерных обществ (ПАО), а также непубличные АО, у которых есть зарегистрированные проспекты ценных бумаг. По своему значению с точки зрения раскрытия к проспекту ценных бумаг приравниваются и некоторые планы приватизации.

На конец мая 2017 г., по данным Центра раскрытия, число компаний, которые при приведении уставов в соответствие с Гражданским кодексом (ГК) РФ определили сами себя как ПАО, составило в России чуть больше 1200 против 1108 в начале 2016 г.

Реформа корпоративного законодательства, начатая в России в сентябре 2014 г., отменила деление акционерных обществ на открытые и закрытые акционерные общества (ОАО и ЗАО.) При этом АО может считаться публичным, если его акции публично размещаются или обращаются на финансовом рынке. Законодательство не предусматривает предельного срока, в течение которого все АО должны внести в свои уставы изменения, определяющие их статус в качестве публичного. Вне зависимости от смены наименования в случае, если общество отвечает признакам публичного статуса, оно будет признаваться публичным – даже с прежним наименованием.

Чтобы стать непубличным АО и отказаться, соответственно, от раскрытия информации, в общем случае за такое решение должны проголосовать 95% всех акционеров, при этом общее число акционеров компании должно быть не больше 500.

Помимо эмитентов, в системе раскрытия уполномоченных агентств публикуют ограниченную информацию (только годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность) акционерные общества с числом акционеров более 50. Число последних также сокращалось все последние годы за счет активно проводимых собственниками процедур squeeze out.

В итоге общее число сообщений компаний о существенных фактах, опубликованных на лентах уполномоченных агентств, упало в прошлом году на рекордные 16% до 204 000. В 2015 г. снижение составляло 6%. Более 73% всех сообщений, как и в 2015 г., было направлено компаниями в агентство «Интерфакс», остальные - в четыре других уполномоченных агентства.

Вся оперативная информация компаний дублируется между пятью уполномоченными агентствами, что обеспечивает функционирование пяти полностью идентичных и взаимозаменяемых центров раскрытия информации.

Российская система раскрытия на базе уполномоченных агентств создана по образцу британской в 2003 г. и отвечает базовым требованиям, которые предъявляются к аналогичным системам в развитых странах: обеспечивает широкий, бесплатный и неограниченный доступ к информации, эмитенты имеют возможность выбора между пятью уполномоченными агентствами.