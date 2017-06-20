«Дочка» «Лукойла» выиграла тендер на разведку нефтяного участка в Мексике

«Дочка» «Лукойла» LUKOIL International Upstream Holding 19 июня выиграла тендер по нефтяному блоку в прибрежных водах Мексиканского залива – одному из 15, выставленных на торги. Как сообщает «Прайм», «Лукойл» предложил долю роялти в размере 75%. Его участок площадью 521 кв. км находится в нефтяной провинции Куэнкас-дел-Сурэсте.

В «Лукойле» инвестиции в разработку этого нефтяного блока оценивают минимум в $50 млн, сообщил «РИА Новости» руководитель мексиканского представительства LUKOIL International Павел Супрунов. По его словам, пока речь идет об одной скважине, проект носит геологоразведочный характер и о добыче речь не идет.

На подписание контракта у победителя тендера есть 90 дней. Как сказал Супрунов, с 20 июня компания начнет работу с мексиканскими чиновниками по этому вопросу. Работы по проекту начнутся после 2017 г., точная дата начала работ еще не определена.

«Мы будем продолжать участвовать (в тендерах), так как Мексика обладает большим потенциалом. Уже объявлен ряд тендеров, будем анализировать, но пока решения (о дальнейших конкурсах) у нас нет», – заметил Супрунов.

Право на разработку большей части выставленных на торги участков получили компании из Европы. Как отмечает «Прайм», кроме «Лукойла» это и компания Михаила Фридмана DEA Deutsche. Всего за право разработки 15 нефтяных блоков на мелководье Мексиканского залива, расположенных в нефтяных провинциях Тампико-Мисантла, Веракрус и Куэнкас-дел-Сурэсте, боролись 26 компаний из 15 стран. Десять блоков было разыграно, на оставшиеся пять претендентов не нашлось.

Мексика рассчитывает на инвестиции по этим 10 блокам в размере $8,192 млрд и на создание 82 000 новых рабочих мест, заявил министр энергетики Педро Хоакин Колдуэлл. По его словам, европейские компании, в том числе из России, получат 60% участков этого раунда, на компании из Азии пришлось 11%, из Латинской Америки, в том числе Pemex, – 20%. Компании из США заявки подавали, но не выиграли.