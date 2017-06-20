Адвокаты: Гендиректору холдинга «Форум» предъявлено обвинение в контрабанде алкоголя

Следственный комитет предъявил обвинение в контрабанде элитного алкоголя миллиардеру, гендиректору холдинга «Форум» Дмитрию Михальченко и начальнику службы безопасности этой же компании Борису Коревскому. Это «Коммерсанту» сообщил адвокат Михальченко Кирилл Яшенков. По его словам, следствие считает его клиента организатором преступной схемы. Насколько обвинение окончательное, не ясно, поскольку следователи не объявляли о завершении расследования, добавил он. Коревский также обвиняется в мошенничестве, его адвокат Игорь Решетников также не слышал объявлений о завершении расследования.

По версии следствия, Михальченко, Коревский, совладелец компании «Контрейл логистик Северо-Запад» Анатолий Киндзерский и гендиректор Юго-Восточной торговой компании Илья Пичко с 2015 г. нелегально ввозили в страну элитный алкоголь, стоимость одной бутылки которого доходила до 50 000 руб., напоминает газета. Их сговор разоблачили весной 2016 г., подозреваемые были задержаны. Изначально в деле речь шла о контрабанде на сумму около 1,7 млн руб. Киндзерский заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой, дал показания на подельников и был переведен под домашний арест. Расследование его дела уже завершено, он изучает материалы следствия. Пичко был освобожден под залог. Михальченко и Коревский отрицают причастность к контрабанде.