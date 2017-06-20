Уголовное дело основателя «Деловых линий» закрыто

Следственный комитет закрыл уголовное дело о неуплате налогов топ-менеджментом логистической компании ООО «Деловые линии». Также прекращено уголовное преследование соучредителя «Деловых линий» Александра Богатикова. Это сообщил директор службы компании по связям с общественностью Семен Селиванов, он показал фото уведомления о прекращении уголовного дела. Дело закрыто, а преследование прекращено в соответствии с ч. 1 ст. 28.1 УПК, «то есть в связи с тем, что ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации, возмещен в полном объеме», говорится в уведомлении.

Управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило дело об уклонении руководства «Деловых линий» от уплаты налогов в сентябре 2016 г. Осенью СК арестовывал имущество компании на сумму более 1,5 млрд руб. за долги по налогам. В декабре 2016 г. компания погасила обязательства перед ФНС на сумму 1,6 млрд руб. В «Деловых линиях» заявляли, что считают это достаточным основанием для прекращения уголовного дела. В феврале компания обратилась в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с заявлением о признании недействительным решения ФНС о доначислении недоимки по налогам в размере более 1 млрд руб., а также пеней и штрафов.

В апреле 2017 г. Александру Богатикову было предъявлено обвинение и он был отпущен под подписку о невыезде.

В мае представитель ФНС говорил в суде, что грузоперевозчик использовал схему вывода средств из России через цепочку номинальных контрагентов, деньги оседали на расчетных счетах физических лиц, включая счета должностных лиц компании. По его словам, деньги аккумулировались в Альфа-банке, получателями были 27 человек, все это установила налоговая проверка.

На протяжении всего расследования все подразделения «Деловых линий» работали и продолжают работать в обычном режиме, уточнил представитель компании. Все необходимые платежи как в адрес контрагентов, так и в адрес федерального бюджета производятся своевременно, претензии у государственных органов к компании отсутствуют.