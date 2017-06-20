American Airlines отменила десятки рейсов в Финиксе из-за жары

Из-за жары American Airlines отменила почти 40 рейсов в аэропорту Финикса (Аризона), сообщает АР. Авиакомпания предлагает пассажирам, которые были должны лететь через Финикс с понедельника по среду, в дни, на которые приходится пик жары, поменять рейс бесплатно. Представитель перевозчика Росс Фейнштейн уточнил, что самолеты Bombardier, которые обслуживают региональные перелеты, не могут летать при температуре выше 47,5 градуса. Предельный порог для лайнеров Boeing и Airbus выше, однако авиакомпании вынуждены следить за их загрузкой во время жары, чтобы обеспечить безопасный взлет в таких условиях. В ряде случаев компании недозаправляют самолеты, чтобы снизить их массу, а затем дозаправляются по дороге.

АР отмечает, что со вторника жара установилась на юго-западе США, в том числе в Аризоне, Неваде и Калифорнии. Прогноз синоптиков для Финикса недавно был снижен с 49 градусов до 48.