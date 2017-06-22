Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 22 июня 2017 года

Политика

Российские хакеры атаковали избирательные системы 21 штата в прошлом году, пытаясь вмешаться в президентские выборы в США, заявили на слушаниях в конгрессе в среду представители министерства внутренней безопасности. По словам бывшего министра Джея Джонсона, руководил атаками «лично Владимир Путин». Но у чиновников нет доказательств, что это повлияло на результаты голосования читать на WSJ.com

Крупный план

Реформы Ким Чен Ына привели к росту зарплат и появлению частных предприятий в Северной Корее, поэтому теперь сложнее оказывать давление на правительство санкциями. Также в стране появляются организации, похожие на клановые конгломераты читать на FT.com

Экономика

Назначение Мухаммеда бен Салмана наследным принцем Саудовской Аравии – это ставка на то, что он сможет осуществить радикальные экономические и финансовые реформы на фоне низких цен на нефть. Страна стремится стать более современной читать на WSJ.com

Неизбежное замедление китайской экономики – это миф, считают некоторые специалисты. В прошлом другим азиатским странам удавалось поддерживать быстрый рост в течение какого-то времени читать на FT.com

Польша планирует выпустить меньше облигаций в этом году, чем собиралась изначально. Бюджет страны стал более сбалансированным благодаря борьбе с уклонением от налогов читать на FT.com

Автомобили

Покупатели автомобилей все чаще недовольны системами полуавтономного вождения, выявило ежегодное исследование J.D. Power читать на WSJ.com

Volvo сделает свое подразделение Polestar отдельным брендом, выпускающим электромобили. Он должен будет конкурировать с Tesla. Это свидетельствует о расширении амбиций Geely, китайского владельца Volvo читать на FT.com

Энергоресурсы

Стоимость нефти Brent в среду опустилась ниже $45 за баррель впервые в этом году. По мнению трейдеров, снижение цен остановится только, когда производители сланцевой нефти в США снизят свою активность или ОПЕК сильнее сократит добычу читать на FT.com

Цены на нефть в четверг утром немного выросли, но рынок остается «медвежьим» из-за беспокойства инвесторов по поводу избытка предложения читать на WSJ.com

Облигации энергетических компаний в июне подешевели вместе с нефтью. Из-за этого стоимость займов для этих компаний в будущем может увеличиться читать на WSJ.com

Норвегия предлагает компаниям рекордные 93 блока для разведки нефти в Арктике. Это вызвало недовольство защитников окружающей среды читать на FT.com

Southern потратила уже $7,5 млрд и семь лет на то, чтобы доказать применимость технологии «чистого угля» на электростанции Kemper в штате Миссисипи. Но из-за продолжающихся задержек проекта и роста расходов власти штата хотят, чтобы электростанция работала на природном газе на постоянной основе. Также они не хотят, чтобы Southern перекладывала дополнительные расходы на потребителей. Компания рискует оказаться в трудной финансовой ситуации читать на WSJ.com

Финансы

Китайский конгломерат HNA Group копирует финансовые стратегии фондов прямых инвестиций и хедж-фондов в стремлении стать одной из крупнейших компаний мира. HNA все больше финансирует сделки займами, обеспеченными долями в приобретаемых ей компаниях. Также она использует сложные деривативы читать на WSJ.com

Китайский банковский регулятор распорядился, чтобы коммерческие банки страны провели расследования по поводу займов, выданных компаниям, которые активно инвестировали за границу в последние годы читать на WSJ.com читать на FT.com

Считается, что «индекс страха» VIX разработал профессор Университета Вандербильта Роберт Уэйли. Но еще два профессора утверждают, что они сделали это первыми читать на WSJ.com

Хедж-фонды становятся менее привлекательными для состоятельных инвесторов. Как выявило исследование FT, управляющие их активами за год снизили долю хедж-фондов в их портфелях с 3,2% до 2% читать на FT.com

Технологии

Американское подразделение Altice привлекло $1,9 млрд с помощью IPO. Оно стало вторым по величине в США в этом году читать на FT.com

Oracle отчиталась о росте квартальной прибыли на 15% в годовом выражении до $3,23 млрд, превзойдя прогнозы аналитиков. Улучшению ее результатов способствует облачный бизнес. Благодаря этому котировки ее акций подскочили в среду более чем на 10% и ее рыночная капитализация превысила $200 млрд читать на WSJ.com читать на FT.com

Конкуренция между Amazon и ритейлером Walmart переходит в область облачных технологий. Последняя требует от своих технологических партнеров, чтобы они не пользовались облачным сервисом Amazon читать на WSJ.com

Virgin Mobile станет первым оператором, работающим исключительно с iPhone читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Diageo заплатит до $1 млрд за Casamigos, бренд текилы Джорджа Клуни. Актер создал его вместе с мужем Синди Кроуфорд четыре года назад читать на WSJ.com читать на FT.com

Nike согласилась продавать некоторые товары напрямую Amazon, говорит знакомый с ситуацией человек. Она больше не может позволять себе игнорировать гигантского онлайн-ритейлера читать на WSJ.com

Ранее в июне Alibaba удивила аналитиков, дав прогноз о росте своей годовой выручки почти на 50%. Компания надеется, что рост ей обеспечит анализ данных о поведении пользователей читать на FT.com

Перемены в совете директоров Uber продолжаются. В среду вечером его покинул один из ранних инвесторов Билл Герли читать на FT.com

Менеджмент

Решению Трэвиса Каланика об уходе с поста гендиректора Uber предшествовали недели закулисных маневров некоторых из крупнейших акционеров компании. О своем будущем сооснователь стартапа стоимостью почти $70 млрд узнал во вторник, когда получил их письмо с требованием немедленно уйти в отставку читать на WSJ.com

Отставка Каланика не гарантирует, что в Кремниевой долине больше не будет стартапов с агрессивной корпоративной культурой. Но инвесторы и предприниматели считают, что она заставит компании задуматься о том, чтобы не ставить амбициозные планы по расширению бизнеса выше принципов читать на WSJ.com

Инвесторы сомневаются, поможет ли неожиданная отставка Трэвиса Каланика решить проблемы Uber. Несколько ее руководящих постов остаются вакантными читать на FT.com читать на FT.com

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