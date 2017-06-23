На шахте в Республике Коми произошло обрушение

На шахте Интинской в Республике Коми произошло обрушение породы, сообщает ГУ МЧС по региону. «Поступило сообщение о обрушении породы в шахте АО "Шахта Интинская" МОГО "Инта", в верхнем сопряжении с лавой 842. Системы жизнеобеспечения в шахте функционируют в штатном режиме. Эвакуация персонала не проводилась», — говорится в сообщении ГУ МЧС.

На место выехали подразделения Интинского пожарно-спасательного гарнизона и экстренные оперативные службы города Инта. О пострадавших в МЧС не сообщили.

По факту обрушения следователи проводят процессуальную проверку. По данным СУ СКР по региону, после обрушения из шахты была выведена вечерняя смена рабочих. Судьба одного шахтера неизвестна, отмечается в сообщении СУ СКР.