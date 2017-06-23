Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 23 июня 2017 года

Политика

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет записей его разговоров с экс-директором ФБР Джеймсом Коми, хотя ранее он намекал на их существование читать на FT.com

Проживающие в Великобритании граждане ЕС смогут подать заявление на получение постоянного вида на жительство после Brexit, заявила премьер-министр Тереза Мэй лидерам других европейских стран на саммите в Брюсселе читать на WSJ.com читать на FT.com

Арабские государства предъявили Катару список требований для прекращения дипломатического конфликта. Они включают закрытие канала Al Jazeera и турецкой военной базы в Катаре, а также сокращение его связей с Ираном читать на WSJ.com читать на FT.com

Экономика

Прошел уже год после референдума о Brexit, и с тех пор курс фунта снизился из-за политической неопределенности и беспокойства по поводу экономики. Сейчас Великобритания столкнулась с ускорением инфляции и признаками замедления экономики. Поэтому инвесторы задаются вопросом, продолжит ли курс фунта снижаться читать на WSJ.com

Первым испытанием для наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана станет трансформация экономики страны. В прошлом году он уже представил план реформ, но пока прогресс небольшой читать на WSJ.com

Сенат США предложил законопроект, отменяющий главные части реформы здравоохранения Барака Обамы. Он предполагает снижение налоговой нагрузки на состоятельных людей. Но законопроект может быть не принят, так как его отказались поддержать четыре сенатора-республиканца читать на WSJ.com читать на FT.com

Из-за дефицита товаров первой необходимости жителям Венесуэлы приходится отправляться за ними по морю в Тринидад и Тобаго. При этом они рискуют своей жизнью читать на WSJ.com

Индустрия

Акционеры Petropavlovsk в четверг проголосовали за то, чтобы сооснователь золотодобывающей компании Питер Хамбро покинул совет директоров. За это выступали крупные акционеры, в том числе «Ренова» Виктора Вексельберга читать на FT.com

Qatar Airways хочет приобрести до 10% American Airlines, в том числе на открытом рынке. Но гендиректору American Дугу Паркеру не нравится такая перспектива, и он считает такой подход странным. Иностранные инвесторы редко владеют долями в американских авиакомпаниях читать на WSJ.com

Автомобили

Tesla думает о производстве электромобилей в Китае для местного рынка. Это позволило бы ей избежать высоких импортных пошлин читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Члены ОПЕК в последние дни вели неофициальные переговоры о том, как остановить снижение цен на нефть. Саудовской Аравии требуются более высокие цены для проведения экономических реформ и IPO госкомпании Saudi Aramco. Но у участников переговоров есть разногласия относительно дальнейшего сокращения добычи читать на WSJ.com

Президент США Дональд Трамп хочет увеличить экспорт СПГ в Азию, чтобы создать новые рабочие места и сократить дефицит внешнеторгового баланса читать на FT.com

Акции энергетических компаний из индекса S&P 500 подешевели на 15% с начала года. Падение их котировок в первом полугодии может стать самым сильным с 1990 г. Это сильно отличается от ситуации в 2016 г., когда они подорожали на 23,7% читать на FT.com

Финансы

Крупнейшие банки США успешно прошли первый этап стресс-тестов ФРС. Такой результат может помочь администрации Трампа смягчить регулирование сектора. Результаты второго этапа будут известны на следующей неделе, и ФРС примет решение о том, одобрить ли планы банков о выплатах акционерам читать на WSJ.com читать на FT.com

Бизнес Лондона по клирингу операций в евро после Brexit под угрозой, так как ЕЦБ хочет больше контролировать этот процесс читать на WSJ.com читать на FT.com

Страховщики осознают, что им необходимо создать новые полисы для покрытия рисков террористических атак после волны терактов в Европе читать на FT.com

Ирландский банк AIB привлек 3 млрд евро во время IPO и оценен в 12 млрд евро. AIB был одним из тех банков, из-за коллапса которых Ирландии потребовалась международная финансовая помощь читать на FT.com

Состоятельные люди все чаще используют дорогие автомобили и другие предметы роскоши в качестве залога для займов. Кредиторам нравится работать с такими активами. Клиентам эти деньги нужны для сделок с недвижимостью, быстрых инвестиций или выплаты налогов читать на FT.com

Технологии

Появление iPhone 10 лет назад оказало такое же влияние на бизнес, что и появление персональных компьютеров в 1980-х гг. Последовавшая за этим популярность смартфонов изменила бизнес-модели многих компаний и привела к появлению новых отраслей читать на WSJ.com

Экс-гендиректор Uber Трэвис Каланик знал о том, что нанятый компанией инженер Энтони Левандовски украл файлы про разработку самоуправляемых автомобилей у Google. Но юристы Uber утверждают, что Каланик просил его не передавать их ей читать на WSJ.com

Марк Цукерберг в четверг рассказал о новом видении Facebook. Если раньше ее девизом было «соединять» людей, то теперь Facebook сосредоточится на создании сообществ и сближении мира. Ключевым для этого станет инструмент «Группы» читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Перед новым гендиректором Uber будет стоять важная задача – сократить наконец убытки компании. Специалисты считают, что это будет непросто читать на FT.com

Пока у Uber беспорядок в руководстве, который в итоге привел к уходу Трэвиса Каланика, ее конкурент Lyft увеличивает рыночную долю и расширяет бизнес. При этом Lyft заботится о своей репутации. Поэтому руководители Lyft призывают сотрудников сосредоточиться на качественном обслуживании клиентов, а не стремиться воспользоваться неудачами конкурента читать на WSJ.com

Желавшая выйти на индийский рынок Diageo несколько лет назад приобрела за $3,2 млрд 55% United Spirits, договорившись с местным бизнесменом Виджаем Малльей. Но затем возникли проблемы. Diageo подозревает Маллью в выводе примерно $500 млн из United Spirits, а бизнесмен утверждает, что Diageo прекрасно знала о транзакциях компании до подписания сделки читать на WSJ.com

Мексиканский регулятор готовится подать в суд на Heineken из-за ее пивного бренда Desperados с ароматом текилы. Он утверждает, что компания не имеет права использовать слово текила, ведь это защищенное наименование читать на FT.com

Менеджмент

Более 1000 сотрудников Uber подписали петицию, чтобы совет директоров предоставил экс-гендиректору Трэвису Каланику новую управленческую должность в компании читать на FT.com

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