«Русгидро» прекратила переговоры с Mitsui по продаже ей 5%

«Русгидро» прекратила переговоры с Mitsui по вхождению японской компании в ее капитал, передает ТАСС, Как заявил гендиректор компании Николай Шульгинов, «Русгидро» не устроили условия Mitsui. Других предложений от японской компании больше не поступало, добавил он.

«Они [Mitsui] тогда предлагали купить 5%, это нам никакой пользы не приносило. А во-вторых, условия, предложенные ВТБ, были значительно лучше по всем показателям. Поэтому у нас ничего не получилось», - сказал Шульгинов.

Ранее первый заместитель гендиректора «Русгидро» Джордж Рижинашвили сообщал, что «Русгидро» и японская Mitsui не ведут переговоров о вхождении японской компании в капитал российской. О возможности сделки в конце августа 2016 г. сообщила Nikkei со ссылкой на источники. По ее данным, Mitsui могла подписать соглашение о покупке приблизительно 5% казначейских акций «Русгидро» и в сделке мог принять участие японский банк JBIC. Газета отмечала необычность возможной сделки, так как иностранные инвестиции в российские компании, включенные в список стратегических предприятий, допускаются редко.

В начале марта «Русгидро» и ВТБ заключили сделку по докапитализации генерирующей компании на 55 млрд руб. для реструктуризации долгов «РАО ЭС Востока». В результате ВТБ после приобретения допэмиссии и квазиказначейского пакета «Русгидро» получил 12,9% в компании. На эту долю банк планирует найти стратегического инвестора, при этом у «Русгидро» нет обязанности выкупать свой пакет по истечении срока форвардного контракта.