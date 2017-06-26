Росстат: Экспорт нефти из России снизился на 1,6% в январе-апреле

Объем экспорта нефти и газового конденсата из России (включая данные по Республике Белоруссия) в январе-апреле 2017 г. составил 82,5 млн т, что на 1,6% меньше аналогичного показателя за 2016 г., сообщает Росстат со ссылкой на Федеральную таможенную службу.

Удельный вес экспорта нефти в общем объеме российского экспорта за четыре месяца текущего года вырос до 27,8% (по сравнению с 23,7% в январе-апреле 2016 г.), в экспорте топливно-энергетических товаров - до 43,7% (40,8% годом ранее).

Средняя фактическая экспортная цена на нефть в апреле 2017 г. составила 357,7 $/т (97,1% к марту 2017 г.). Цена мирового рынка на нефть Urals - 373,1 $/т (102,7% к марту 2017 г.).