В Новой Москве появятся два новых железнодорожных вокзала

Два новых железнодорожных вокзала появятся в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы, рассказал руководитель департамента развития новых столичных территорий Владимир Жидкин в интервью M24. Один из вокзалов, по его словам, предполагается построить на Курском направлении железной дороги в Старосырово, второй – на Киевском направлении в Санино. «От них пойдут параллельные ветки дороги для того, чтобы увеличить количество электричек и сократить между ними время прибытия», - рассказал он. На этих линиях появятся и дополнительные станции.

Оценить потенциальный пассажиропоток, который смогут принять новые вокзалы, чиновник не смог. Он пояснил, что у вокзалов будут построены транспортно-пересадочные узлы, а сам проект рассчитан на оптимизацию потоков пассажиров в центр Москвы.

Сейчас в столице насчитывается 9 железнодорожных вокзалов.