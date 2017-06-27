Минтранс: приватизация «Cовкомфлота» пройдет в начале июля

Приватизация «Совкомфлота» запланирована на ближайшие недели, заявил замминистра транспорта России Виктор Олерский. «Пока все идет по плану. Как там дальше будет? Пока начало июля. Терпеть осталось очень немного», – приводит ТАСС его слова.

Ранее ТАСС со ссылкой на источники сообщал, что перенос приватизации «Совкомфлота» возможен на неопределенный срок из-за потенциального расширения санкций США. Предполагалось, что размещение пройдет на Московской бирже. Организатор приватизации «ВТБ капитал» собирается реализовать акции «Совкомфлота» за 25–30 млрд руб. Четверть денег, полученных от приватизации 25% акций «Совкомфлота», как планирует Минэкономразвития, вернется в компанию. На них она сможет заказать новые суда.

Сейчас флот «Совкомфлота» насчитывает 149 судов (в основном это танкеры) общим дедвейтом 13,1 млн т, еще шесть судов строится, указано на сайте компании.