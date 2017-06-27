Песков рассказал о позиции Кремля в споре «Роснефти» с АФК «Система»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль никогда не занимает чью-либо сторону в судебных процессах, в равной степени это касается судебного разбирательства между «Роснефтью» и АФК «Система»

«Что касается "Роснефти" и АФК "Система", – это судебный спор. В судебных спорах Кремль никогда чью-то сторону не занимал», – сказал Песков.

По его словам, «в данном случае какие-то решения могут приниматься только судом».