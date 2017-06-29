Миноритарий «Башнефти» Кислицын намерен выступить соистцом по иску к «Системе»

Алексей Кислицын, владеющий 216 обыкновенными акциями «Башнефти», намерен выступить соистцом по иску «Роснефти» к АФК «Система». Заявитель «считает, что противоправными действиями ответчиков ПАО АНК "Башнефть" причинены существенные убытки».

Арбитражный суд Башкирии рассмотрел обращение Кислицына в ходе основного заседания 27 июня и принял решение оставить его без движения до 12 июля. Заявителю следует представить в суд документы, подтверждающие полномочия на подписание обращения.

В мае «Роснефть» и «Башнефть» подали иск к АФК «Система». «Роснефть» считает, что «Башнефть» потеряла 170,6 млрд руб. при реорганизации структуры собственности в 2013-2014 гг.