Чайка предложил создать в Генпрокуратуре группу по защите прав инвесторов

В Генпрокуратуре нужно в кратчайшие сроки создать межведомственную группу по защите прав инвесторов, заявил генпрокурор Юрий Чайка. Как передает «Прайм», он сказал это на совместной коллегии с Минвостокразвития по защите прав инвесторов в Дальневосточном федеральном округе. Группу он предлагает создать совместно с Минвостокразвития. В ее задачи будет также входить рассмотрение актуальных проблем при реализации инвестиционных проектов, требующих урегулирования на федеральном уровне, добавил генпрокурор.

Чайка поручил главному управлению по надзору за исполнением федерального законодательства совместно с Минвостокразвития подготовить информацию о состоянии законности в этой области и не позднее августа 2017 г. направить данные президенту и премьер-министру.

К намеченному на сентябрь Восточному международному экономическому форуму прокурорам нужно проанализировать состояние законности в сфере защиты прав иностранных инвесторов, считает Чайка. «Крайне важно обеспечить неукоснительное соблюдение гарантий осуществления их деятельности в нашей стране», - добавил он.

Также генпрокурор назвал сдерживающим фактором для развития инвестиционной деятельности в регионах несоответствие региональных нормативных актов федеральным законам. «Органам прокуратуры необходимо акцентировать внимание на обеспечении средствами надзора законности региональных и муниципальных нормативных актов в рассматриваемой сфере. Их несоответствие федеральному законодательству является сдерживающим фактором для развития инвестиционной деятельности в регионах», - цитирует его «Прайм».

Он призвал прокуроров следить и за обязательным проведением органами власти оценки «регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов по предпринимательской и инвестиционной деятельности», а также потребовал от прокуроров своевременно и жестко реагировать на нарушения при реализации госпрограммы социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Эффективность этой программы, по его мнению, зависит от соблюдения законности при расходовании бюджетных средств, оказании госуслуг и полноты исполнения контрактов.

Чайка указал на необходимость координации деятельности контролирующих органов по проверке резидентов территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток, а также при пресечении волокиты, незаконных отказов госорганов в предоставлении инвесторам земельных участков.

Генпрокурор также потребовал держать на особом контроле рассмотрение поступающих от инвесторов обращений и немедленно на них реагировать.