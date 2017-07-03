«Роснефть» восстановила работу АЗС после кибератаки

«Роснефть» сегодня, через шесть дней после кибератаки, полностью восстановила работу своих АЗС. «Розничная сеть компании работает в штатном режиме. Работа кассового оборудования по реализации нефтепродуктов на всех АЗС компании полностью восстановлена», - заявила пресс-служба компании.

На минувшей неделе «Роснефть» сообщила, что ее розничная сеть после кибератаки работает в штатном режиме, но на некоторых АЗС наблюдаются сбои в работе кассового оборудования. «Роснефть» пока не оценивала нанесенный ущерб. «Существуют отдельные проблемы, которые оперативно решаются. Компания работает в штатном режиме. Ситуация находится под контролем. Оценивать последствия кибератаки пока преждевременно», - заявляла компания.

Кибератака на серверы «Роснефти» 27 июня совпала по времени с началом судебного разбирательства по существу по иску «Роснефти» к АФК «Система» на 170 млрд руб. Кибератака оказалась проявлением всемирной эпидемии вируса-вымогателя, который шифровал данные и требовал выкуп в биткоинах. Он поразил системы более чем в 60 странах. «Роснефть» одной из первых сообщила об атаке, кроме нее пострадали такие крупнейшие компании, как российские «Газпром», Evraz и глобальная Maersk Line – владелец крупнейшего в мире морского контейнерного перевозчика.