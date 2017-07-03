Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 3 июля 2017 года
Политика
Законопроект об ужесточении санкций против России, быстро принятый в сенате, похоже, застрянет в палате представителей и может быть размыт. Некоторые республиканцы опасаются, что он навредит американским компаниям, а Белый дом не исключает наложения вето читать на WSJ.com
Премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади неожиданно проявил себя сильным лидером. Недавно именно он провозгласил, что конец «Исламского государства» (запрещено в России) близок читать на WSJ.com
Принц Мухаммад ибн Салман, новый наследник престола Саудовской Аравии, в последние недели увеличил давление на диссидентов и ограничил свободу передвижения своего предшественника Мухаммада ибн Найефа, говорят американские и саудовские официальные лица, знакомые с ситуацией читать на WSJ.com
Саудовская Аравия и другие арабские государства предоставили Катару дополнительные 48 часов, чтобы выполнить их требования для урегулирования дипломатического кризиса читать на WSJ.com читать на FT.com
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин поговорили в понедельник по телефону. Отношения двух стран обостряются из-за разногласий по Тайваню, Северной Корее, импорта стали в США и спорных островов в Южно-Китайском море читать на FT.com
Экономика
Курс доллара с начала года опустился на 5,6%. Это его худшая динамика по итогам двух кварталов за последние шесть лет. Валюты других стран укрепляются, так как их экономика восстанавливается или растет быстрее американской читать на WSJ.com
Председатель Бундесбанка Йенс Вайдман может возглавить ЕЦБ, когда истекут полномочия Марио Драги в 2019 г. Но помешать этому может то, что он много лет открыто критиковал мягкую денежную политику управляющего совета ЕЦБ читать на FT.com
Европейским центробанкам трудно ужесточать свою денежную политику из-за собственных правил, политической обстановки и неоднозначных экономических данных читать на WSJ.com
Чрезвычайно мягкая денежная политика центробанка Швеции теперь идет вразрез с политикой других центробанков. Во вторник его руководство объявит результаты последнего заседания по поводу процентных ставок читать на FT.com
Индустрия
У властей США возникли новые вопросы к Caterpillar, которую они подозревают в уклонении от налогов. Следователи уверены, что компания не подала им множество необходимых документов на экспорт в последние годы. Но ей пока не предъявлены какие-либо обвинения читать на WSJ.com
Автомобили
Инвестиции в британскую автомобильную отрасль сокращаются на фоне связанной с Brexit неопределенностью. Ожидается, что в этом году они составят только 644 млн фунтов, примерно четверть от уровня 2015 г. читать на FT.com
Илон Маск написал в Twiiter, что новые электромобили Model 3 начнут поcтупать к покупателям 28 июля читать на WSJ.com
Энергоресурсы
Нефть во II квартале подешевела на 9%, и нефтяной рынок в июне стал медвежьим. Многие инвесторы перестают верить в то, что соглашение ОПЕК о сокращении добычи позволит справиться с избытком предложения читать на WSJ.com
Цены на нефть в понедельник утром почти не изменились. Некоторые инвесторы считают, что рост цен на прошлой неделе примерно на 7% мог быть чрезмерным, учитывая избыток предложения читать на WSJ.com
Total в понедельник должна подписать соглашение об инвестициях в размере $1 млрд в гигантское газовое месторождение в Иране. Это первая крупная инвестиция западной компании в энергетический сектор страны за последние годы читать на WSJ.com читать на FT.com
Котировки акций канадской Suncor Energy показали более хорошую динамику, чем акции остальных крупных североамериканских нефтяных компаний за последний год. Отчасти это произошло благодаря тому, что она пообещала не инвестировать в свой ключевой бизнес – добычу из нефтеносных песков – в «обозримом будущем» читать на WSJ.com
IGas планирует начать разведку сланцевого газа в Великобритании в этом году. Это стало возможным благодаря финансовой реструктуризации, сократившей долг компании более чем на $100 млн читать на FT.com
Производитель умных электрических счетчиков Landis+Gyr объявил о планах провести IPO. Швейцарская компания надеется, что отделение от испытывающей проблемы японской Toshiba предоставит ей больше возможностей читать на FT.com
Финансы
Фондовые рынки во многих странах сильно выросли в первом полугодии, но Россия, Китай, Израиль и Канада выбились из общего тренда. Их фондовые индексы снизились, причем сильнее всех - индекс РТС читать на WSJ.com
S&P 500 показал лучшую динамику в первом полугодии с 2013 г. Лидерами роста стали технологические компании читать на FT.com
Крупные американские фонды пока сторонятся европейских рынков. Они обеспокоены политическими и экономическими рисками несмотря на восстановление экономики еврозоны читать на WSJ.com
Brexit может обойтись банкам в 15 млрд евро, так как им, вероятно, придется переместить некоторые операции из Великобритании в Европу. Это может сказаться на прибыли банков и в конечном счете ударить по их европейским клиентам читать на WSJ.com
Делегация из лондонского Сити прибудет в Брюссель на этой неделе с предложениями о том, как их финансовые организации могли бы сохранить свободный доступ к европейским рынкам после Brexit читать на FT.com
Руководители американских банков зарабатывали в среднем в три раза больше с 2004 г., чем их конкуренты из других стран, выявило исследование Bernstein читать на FT.com
Ожидаемая национализация банка Monte dei Paschi di Siena вызывает вопросы о том, насколько правильным был подход правительства Италии. Налогоплательщикам придется заплатить до 24 млрд евро за спасение Monte dei Paschi и еще двух банков читать на WSJ.com
Бывшие владельцы Приватбанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов не выполнили обязательства по реструктуризации долгов, поэтому власти Украины приступят к их принудительному взысканию читать на FT.com
Люди вряд ли будут использовать биткоины для таких повседневных транзакций, как покупка кофе, в ближайшее время. Стоимость виртуальной валюты слишком высокая, а комиссия за операции с ней составляет достигает нескольких долларов читать на WSJ.com
Технологии
План продажи подразделения полупроводников Toshiba подразумевает, что миноритарную долю в нем может получить южнокорейская SK Hynix, говорят участники переговоров. Это противоречит публичным заявлениям Toshiba, а японские власти не хотят, чтобы важные технологии могли достаться иностранным конкурентам читать на WSJ.com
Около 250 000 жителей китайского города Чжэнчжоу, когда-то занимавшегося сельским хозяйством, теперь собирают iPhone. Подобные города позволили Китаю занять центральное место в глобальной цепочке поставок электроники читать на WSJ.com
Польский мобильный оператор Play Communications может привлечь 1,3 млрд евро во время IPO. Этот листинг должен стать крупнейшим среди европейских телекоммуникационных компаний за пять лет читать на FT.com
Потребительский рынок
Президент Lyft Джон Зиммер в интервью FT рассказал о конкуренции с Uber и различиях между их ценностями читать на FT.com
Компании от Unilever до Tiffany обращаются к китайским знаменитостям, имеющим обширную аудиторию в социальных сетях, чтобы они помогали рекламировать их товары и бренды читать на FT.com
Richemont продала китайский модный бренд Shanghai Tang итальянскому бизнесмену Алессандро Бастальи. Швейцарская компания избавляется от неуспешных модных брендов, чтобы сосредоточиться на ювелирных изделиях читать на FT.com
Недвижимость
Интерес стартапов к модульному строительству может позволить наконец повысить производительность в строительном секторе и снизить издержки читать на WSJ.com
Менеджмент
На фоне старения населения некоторые японские компании меняют свое отношение к выходу людей на пенсию, позволяя им работать даже в возрасте 85 лет читать на WSJ.com
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