Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 3 июля 2017 года

Политика

Законопроект об ужесточении санкций против России, быстро принятый в сенате, похоже, застрянет в палате представителей и может быть размыт. Некоторые республиканцы опасаются, что он навредит американским компаниям, а Белый дом не исключает наложения вето читать на WSJ.com

Премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади неожиданно проявил себя сильным лидером. Недавно именно он провозгласил, что конец «Исламского государства» (запрещено в России) близок читать на WSJ.com

Принц Мухаммад ибн Салман, новый наследник престола Саудовской Аравии, в последние недели увеличил давление на диссидентов и ограничил свободу передвижения своего предшественника Мухаммада ибн Найефа, говорят американские и саудовские официальные лица, знакомые с ситуацией читать на WSJ.com

Саудовская Аравия и другие арабские государства предоставили Катару дополнительные 48 часов, чтобы выполнить их требования для урегулирования дипломатического кризиса читать на WSJ.com читать на FT.com

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин поговорили в понедельник по телефону. Отношения двух стран обостряются из-за разногласий по Тайваню, Северной Корее, импорта стали в США и спорных островов в Южно-Китайском море читать на FT.com

Экономика

Курс доллара с начала года опустился на 5,6%. Это его худшая динамика по итогам двух кварталов за последние шесть лет. Валюты других стран укрепляются, так как их экономика восстанавливается или растет быстрее американской читать на WSJ.com

Председатель Бундесбанка Йенс Вайдман может возглавить ЕЦБ, когда истекут полномочия Марио Драги в 2019 г. Но помешать этому может то, что он много лет открыто критиковал мягкую денежную политику управляющего совета ЕЦБ читать на FT.com

Европейским центробанкам трудно ужесточать свою денежную политику из-за собственных правил, политической обстановки и неоднозначных экономических данных читать на WSJ.com

Чрезвычайно мягкая денежная политика центробанка Швеции теперь идет вразрез с политикой других центробанков. Во вторник его руководство объявит результаты последнего заседания по поводу процентных ставок читать на FT.com

Индустрия

У властей США возникли новые вопросы к Caterpillar, которую они подозревают в уклонении от налогов. Следователи уверены, что компания не подала им множество необходимых документов на экспорт в последние годы. Но ей пока не предъявлены какие-либо обвинения читать на WSJ.com

Автомобили

Инвестиции в британскую автомобильную отрасль сокращаются на фоне связанной с Brexit неопределенностью. Ожидается, что в этом году они составят только 644 млн фунтов, примерно четверть от уровня 2015 г. читать на FT.com

Илон Маск написал в Twiiter, что новые электромобили Model 3 начнут поcтупать к покупателям 28 июля читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Нефть во II квартале подешевела на 9%, и нефтяной рынок в июне стал медвежьим. Многие инвесторы перестают верить в то, что соглашение ОПЕК о сокращении добычи позволит справиться с избытком предложения читать на WSJ.com

Цены на нефть в понедельник утром почти не изменились. Некоторые инвесторы считают, что рост цен на прошлой неделе примерно на 7% мог быть чрезмерным, учитывая избыток предложения читать на WSJ.com

Total в понедельник должна подписать соглашение об инвестициях в размере $1 млрд в гигантское газовое месторождение в Иране. Это первая крупная инвестиция западной компании в энергетический сектор страны за последние годы читать на WSJ.com читать на FT.com

Котировки акций канадской Suncor Energy показали более хорошую динамику, чем акции остальных крупных североамериканских нефтяных компаний за последний год. Отчасти это произошло благодаря тому, что она пообещала не инвестировать в свой ключевой бизнес – добычу из нефтеносных песков – в «обозримом будущем» читать на WSJ.com

IGas планирует начать разведку сланцевого газа в Великобритании в этом году. Это стало возможным благодаря финансовой реструктуризации, сократившей долг компании более чем на $100 млн читать на FT.com

Производитель умных электрических счетчиков Landis+Gyr объявил о планах провести IPO. Швейцарская компания надеется, что отделение от испытывающей проблемы японской Toshiba предоставит ей больше возможностей читать на FT.com

Финансы

Фондовые рынки во многих странах сильно выросли в первом полугодии, но Россия, Китай, Израиль и Канада выбились из общего тренда. Их фондовые индексы снизились, причем сильнее всех - индекс РТС читать на WSJ.com

S&P 500 показал лучшую динамику в первом полугодии с 2013 г. Лидерами роста стали технологические компании читать на FT.com

Крупные американские фонды пока сторонятся европейских рынков. Они обеспокоены политическими и экономическими рисками несмотря на восстановление экономики еврозоны читать на WSJ.com

Brexit может обойтись банкам в 15 млрд евро, так как им, вероятно, придется переместить некоторые операции из Великобритании в Европу. Это может сказаться на прибыли банков и в конечном счете ударить по их европейским клиентам читать на WSJ.com

Делегация из лондонского Сити прибудет в Брюссель на этой неделе с предложениями о том, как их финансовые организации могли бы сохранить свободный доступ к европейским рынкам после Brexit читать на FT.com

Руководители американских банков зарабатывали в среднем в три раза больше с 2004 г., чем их конкуренты из других стран, выявило исследование Bernstein читать на FT.com

Ожидаемая национализация банка Monte dei Paschi di Siena вызывает вопросы о том, насколько правильным был подход правительства Италии. Налогоплательщикам придется заплатить до 24 млрд евро за спасение Monte dei Paschi и еще двух банков читать на WSJ.com

Бывшие владельцы Приватбанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов не выполнили обязательства по реструктуризации долгов, поэтому власти Украины приступят к их принудительному взысканию читать на FT.com

Люди вряд ли будут использовать биткоины для таких повседневных транзакций, как покупка кофе, в ближайшее время. Стоимость виртуальной валюты слишком высокая, а комиссия за операции с ней составляет достигает нескольких долларов читать на WSJ.com

Технологии

План продажи подразделения полупроводников Toshiba подразумевает, что миноритарную долю в нем может получить южнокорейская SK Hynix, говорят участники переговоров. Это противоречит публичным заявлениям Toshiba, а японские власти не хотят, чтобы важные технологии могли достаться иностранным конкурентам читать на WSJ.com

Около 250 000 жителей китайского города Чжэнчжоу, когда-то занимавшегося сельским хозяйством, теперь собирают iPhone. Подобные города позволили Китаю занять центральное место в глобальной цепочке поставок электроники читать на WSJ.com

Польский мобильный оператор Play Communications может привлечь 1,3 млрд евро во время IPO. Этот листинг должен стать крупнейшим среди европейских телекоммуникационных компаний за пять лет читать на FT.com

Потребительский рынок

Президент Lyft Джон Зиммер в интервью FT рассказал о конкуренции с Uber и различиях между их ценностями читать на FT.com

Компании от Unilever до Tiffany обращаются к китайским знаменитостям, имеющим обширную аудиторию в социальных сетях, чтобы они помогали рекламировать их товары и бренды читать на FT.com

Richemont продала китайский модный бренд Shanghai Tang итальянскому бизнесмену Алессандро Бастальи. Швейцарская компания избавляется от неуспешных модных брендов, чтобы сосредоточиться на ювелирных изделиях читать на FT.com

Недвижимость

Интерес стартапов к модульному строительству может позволить наконец повысить производительность в строительном секторе и снизить издержки читать на WSJ.com

Менеджмент

На фоне старения населения некоторые японские компании меняют свое отношение к выходу людей на пенсию, позволяя им работать даже в возрасте 85 лет читать на WSJ.com

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